Będzie łatwiej dotrzeć ze Szczecina do Warszawy. Na tę trasę wracają samoloty tanich linii Ryanair. Od 1 maja będą latać miedzy lotniskami Szczecin-Goleniów a Warszawa-Modlin.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Rejsy Boeingiem 737 z 189 miejscami mają odbywać się pięć razy tygodniowo.

To bardzo dobra wiadomość! Jako samorząd województwa zabiegaliśmy o ponowne uruchomienie tego połączenia - mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Wcześniej tanie linie były konkurencją dla LOTu. Loty Ryanair z Goleniowa na Okęcie zostały wstrzymane w styczniu 2019 roku. To oznaczało duże utrudnienie w podróżowaniu do stolicy i wzrost cen biletów państwowego przewoźnika. Polskie Linie Lotnicze LOT miały monopol na tej trasie.

O większa liczbę połączeń z Pomorza Zachodniego do Warszawy apelowali samorządowcy, organizacje zrzeszające przedsiębiorców, branża turystyczna i zarządzający portem lotniczym Szczecin-Goleniów.

Loty Ryanair zostaną wznowione 1 maja 2022 r. będą odbywać się w poniedziałki, wtorki, środy, piątki i niedziele, o różnych porach dnia. Ceny biletów - na stronie przewoźnika - zaczynają się od kwoty 48,62 PLN.

Ale to nie wszystko. Port Lotniczy Szczecin-Goleniów poinformował, że od 1 maja 2022 również PLL LOT planuje uruchomienie dodatkowych połączeń do Warszawy. Loty mają odbywać się trzy razy dziennie.

Z lotniska Szczecin-Goleniów realizowane są regularne połącznia m.in. do Norwegii, Anglii, Irlandii, w sezonie letnim także do Chorwacji. Siatka połączeń krajowych to loty do Warszawy i Krakowa; od czerwca do września również do Rzeszowa.