Niezwykłe zjawisko można było zobaczyć dziś nad Bałtykiem w pobliżu Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Nad morzem unosił się wysoki lej wyglądający jak trąba wodna.

Zobaczcie nagranie niezwykłego zjawiska.

Niezwykłe zjawisko nad polskim morzem Wojciech Michalski / RMF FM

Jak napisał w mediach społecznościowych portal Polscy Łowcy Burz, "sierpień to dobry miesiąc do obserwacji trąb wodnych". "Jedna z nich ukazała się ok. 20 min temu w Jarosławcu (woj. zachodniopomorskie)" - czytamy w opisie opublikowano przez portal nagrania.

Trąba wodna - co to jest?

Trąba wodna to rodzaj trąby powietrznej, która występuje nad powierzchnia wody: oceanu, morza czy dużego jeziora.

Wygląda jak wąski lej.

Często obok siebie występuje równocześnie kilka trąb wodnych.

Pod względem mechanizmu powstawania trąby wodne przypominają słabe tornada.