Magazyn darów dla uchodzących przed wojną w Ukrainie rozpoczął działalność w szczecińskiej Netto Arenie. Miasto udostępniło pomieszczenia Stowarzyszeniu Mi-Gracja.

Punkt recepcyjny dla uchodźców w Szczecinie. / Marcin Bielecki / PAP

Szczecińskie stowarzyszenie od początku wojny w Ukrainie gromadziło potrzebne rzeczy i przekazywało je uchodźcom w swojej siedzibie przy ul. Kolumba. Już w ubiegły weekend liczba darów od mieszkańców była tak duża, że wstrzymano ich zbiórkę.

Od soboty można je ponownie przynosić - wyłącznie do Netto Areny. Wejście do magazynu znajduje się na tyłach hali, prowadzą do niego oznaczone tablice. Rzeczy wydawane będą nadal przy ul. Kolumba.

Czego potrzeba?

Lista potrzebnych rzeczy znajduje się na facebookowej stronie Stowarzyszenia Mi-Gracja. Obecnie zbierane są m.in. płyny do mycia naczyń, dezodoranty, pieluchy dla dorosłych, zabawki dla dzieci - nowe lub w bardzo dobrym stanie, kosmetyki dla niemowląt: płyny do kąpieli, mydła, szampony, oliwki i kremy do pielęgnacji, a także nowa odzież: piżamy damskie i dziecięce, buty w różnych rozmiarach, bielizna dziecięca i kobieca oraz pościel.

Przychodzi do nas bardzo dużo osób - ci, którzy przyjeżdżają pociągiem z Przemyśla chwilę po godz. 9 udają się do punktu recepcyjnego w al. Piastów, a później przychodzą do nas - powiedziała działająca w stowarzyszeniu Kateryna.

Wyjaśniła, że przybywające do nich osoby najbardziej potrzebują jedzenia, a także ubrań.

Była u nas rodzina, chłopak nie miał niczego ze sobą - potrzebował spodni, kurtki. Wszystko zostawili na Ukrainie - przyjechali, można powiedzieć, w jednej koszuli - wyjaśniła wolontariuszka.

Magazyn w Netto Arenie będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12-19, a w soboty i w niedziele w godz. 10-16.