Na trzy miesiące wstrzymają ruch pociągów między Białogardem a Kołobrzegiem

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Od 14 września do 12 grudnia wstrzymany zostanie ruch pociągów na jednotorowym odcinku linii kolejowej nr 404 między Białogardem a Kołobrzegiem. Jak poinformował Bartosz Pietrzykowski z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., po wakacyjnej przerwie zostaną wznowione prace modernizacyjne na linii.

Pietrzykowski zaznaczył, że na czas wstrzymania ruchu pociągów przewoźnicy Polregio i PKP Intercity uruchomią zastępczą komunikację autobusową. Dodał, że wybrane pociągi pojadą zmienioną trasą przez Koszalin.

Wznawiane prace prowadzone będą na stacjach: Karlino, Wrzosowo i Dygowo.

Spółka kolejowa podała, że roboty obejmą „zabudowę nowych rozjazdów, remont torów stacyjnych, roboty peronowe, montaż elementów małej architektury oraz prace na przejazdach kolejowo-drogowych”. Urządzenia sterowania ruchem kolejowym na tych trzech stacjach zostaną dostosowane do nowych rozjazdów. Inwestycja zakłada także montaż nowych urządzeń przejazdowych na 13 przejazdach kolejowo-drogowych.

Z informacji przekazanych przez Pietrzykowskiego wynika, że przed wakacyjną przerwą, do końca czerwca, wykonawca wymienił 34 km torów pomiędzy stacjami i przystankami. Ponadto „oczyścił podsypkę tłuczniową, przeprowadził część prac związanych z dostosowaniem sieci trakcyjnej do prowadzenia ruchu pociągów z prędkością do 120 km/h, wyremontował obiekty inżynieryjne oraz wykonał prace na 15 przejazdach kolejowo-drogowych”. Na stacji Wrzosowo podróżni korzystają już z peronu przy budynku stacyjnym.

Po zakończeniu wszystkich robót na linii 404 między Białogardem a Kołobrzegiem pociągi pasażerskie będą mogły rozwinąć prędkość do 120 km/h, co skróci czas przejazdu o kilka minut. Najszybsze pociągi regionalne, jak podały PKP PLK, będą mogły pokonać trasę w ok. 30 minut, natomiast dalekobieżne w ok. 22 minuty.

Poprawi się także bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych z korzyścią dla kierowców i pieszych. Podróżni zyskają nowoczesne perony.