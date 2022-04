2 tysiące złotych wsparcia mogą otrzymać rodziny ze Szczecina, które mają pod opieką seniorów chorych na demencję. Ruszyło przyjmowanie wniosków w kolejnej edycji bonu opiekuńczego Alzheimer 75. Potrwa ono do końca listopada.

/ Shutterstock

Szczecińscy opiekunowie osób dotkniętych chorobą Alzheimera mogą już składać wnioski o przyznanie świadczenia na rok 2022. W tym roku można uzyskać do 2 tysięcy złotych wsparcia.

Bon opiekuńczy: Alzheimer 75 to świadczenie, które ma ulżyć finansowo rodzinom opiekujących się chorymi na Alzheimera seniorami powyżej 75 roku życia. Pieniądze otrzymują te rodziny, które nie oddały krewnych do domu opieki.

Do uzyskania świadczenia konieczne jest złożenie wypełnionego wniosku, do którego należy dołączyć zaświadczenie od lekarza psychiatry, neurologa lub geriatry, potwierdzające, że senior jest objęty świadczeniami zdrowotnymi i zawierające informacje dotyczące rozpoznania choroby z określeniem oznaczenia jednostki chorobowej. Do wniosku należy także dołączyć ankietę informacyjną - tłumaczy Maciej Homis, rzecznik miasta do spraw opieki społecznej.

Jeśli senior korzystał ze świadczenia w minionych latach, nie ma potrzeby dostarczania nowego zaświadczenia lekarskiego. W tym przypadku wystarczy złożyć wniosek wraz z ankietą.

Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada w Szczecińskim Centrum Świadczeń w dwóch punktach: przy ul. Wincentego Kadłubka 12 i w filii na Prawobrzeżu przy ul. Rydla 39-40.

Świadczenie będzie wypłacane w maksymalnie dwóch transzach, po 1000 zł każda. Pierwsza trafi na konta wnioskujących w czerwcu, druga zostanie wypłacona w grudniu. Aby uzyskać świadczenie w maksymalnej wysokości, wnioski trzeba złożyć do końca maja. Dokumenty złożone po tym terminie będą uprawniać do otrzymania tylko jednej, grudniowej transzy.

Wszystkie szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania są dostępne na stronie Szczecińskiego Centrum Świadczenia www.swiadczenia.szczecin.pl w zakładce Bon Opiekuńczy Alzheimer 75.