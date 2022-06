Do 15 czerwca poszukiwani są chętni, którzy chcieliby wziąć udział w the Tall Ships Races 2022 i popłynąć na żaglowcu Baltic Beauty, reprezentując Szczecin. 38 osób z załogi zawita do portów w Esbjerg, Harlingen, Antwerpii i Aalborgu.

Reprezentacja odwiedzi porty w Esbjerg, Antwerpii i Aalborgu. Nabór trwa do 15 czerwca. / Centrum Żeglarskie w Szczecinie / W tegorocznych regatach wielkich żaglowców Szczecin wystawia dwie jednostki. Udało się już skompletować załogę jachtu Zryw. - Teraz pora na zapełnienie miejsc na żaglowcu załogą w granatowo-bordowych barwach. Szukamy 38 osób, które razem z Baltic Beauty staną w szranki z innymi żaglowcami - mówi Celina Wołosz z Centrum Żeglarskiego w Szczecinie. Reprezentacja odwiedzi porty w Esbjerg, Antwerpii i Aalborgu. Nabór trwa do 15 czerwca. Załoganci wezmą udział w dwóch etapach wyścigu. Na początku lipca wypłyną ze Świnoujścia, odwiedzą Esbjerg (Dania), Harlingen (Holandia) - i Antwerpię (Belgia). Tam nastąpi zmiana załogi, która dalej popłynie do Aalborga (Dania), a 10 sierpnia wróci do Świnoujścia. Żeglarze, zanim zmierzą się z żywiołem, przejdą szereg szkoleń i warsztatów. Będą ćwiczyć pracę w zespole, poznają zasady panujące na pokładzie. Załoga zapozna się ze sprzętem asekuracyjnym i zasadami pierwszej pomocy. Nie zabraknie zadań artystycznych, które pomogą w barwny sposób promować Szczecin i zachęcać do odwiedzenia polskiego miasta. - Podczas wielu godzin spędzonych na morzu reprezentanci poznają nie tylko uroki żeglarstwa, ale także, jako pełnoprawna załoga, będą uczestniczyć w wachtach nawigacyjnych, bosmańskich, kambuzowych i trapowych. Nie zabraknie oczywiście codziennej ciężkiej pracy na pokładzie - dodaje Celina Wołosz. Zgłosić mogą się osoby, które najpóźniej 1 lipca będą miały ukończony 15 rok życia, mieszkają, pracują lub uczą się w Polsce, posiadają zdolności i umiejętności artystyczne, sportowe lub żeglarskie, znają języki obce i umieją pływać wpław. Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie na jednostce podczas rejsu i transport uczestników ze Szczecina do Antwerpii i z powrotem. Zobacz również: Kilka dni spędził w studni. Strażacy uratowali uwięzionego psa

Zwiedzanie Szczecina w te wakacje czterech językach

Sześć pustułek wykluło się w gnieździe w szczecińskim urzędzie miasta

Inflacja może dobić turystykę. "Goście rezygnują z wyżywienia lub całego przyjazdu"