Jak wygląda maworek zwisły, czuprynka piękna, czy gładysz kruchy zobaczyć można w Galerii Rektorskiej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Profesor tej uczelni bajkowo brzmiące i nie mniej intrygujące z wyglądu śluzowce znalazła w Lesie Arkońskim w Szczecinie.

Te wciąż mało poznane istoty przez lata były uważane za grzyby, zanim okazało się, że łączą w sobie cechy roślin, grzybów i zwierząt. / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny /

Śluzowce to jedne z najbardziej tajemniczych organizmów żywych. Na całym świecie występuje ich ponad 500 gatunków. W Polsce opisano około 240.

Przez lata te organizmy były uznawane za grzyby. Po bliższym zbadaniu okazało się, że wykazują cechy charakterystyczne dla zwierząt. M.in. potrafią się przemieszczać, niektóre zmieniają nawet kolor ze względu na dietę.

Gdy zainteresowałam się śluzowcami, po przeczytaniu amerykańskich artykułów, znałam ich nazwy angielskie. Dopiero potem odkryłam cały świat nazw polskich, a są one przecudne: maworek, czuprynka, zlepniczek. Zostały nadane w latach 70. XIX wieku. Częściowo oddają one wygląd śluzowców, a częściowo zapraszają do poznania ich świata - mówi prof. Joanna Podlasińska, autorka wystawy.

Jak się okazuje, śluzowce można odnaleźć w lasach, gdzie są omszałe pnie drzew, a nawet w mocniej zarośniętych ogrodach. Organizmy, gdy występują pojedynczo, są niewielkie i do ich obserwacji potrzeba lupy. Gdy rozpoczynają cykl rozrodczy, ich przemiany są spektakularne.

Wtedy śluzowce wychodzą z cienia i pełzną w kierunku światła. Można zobaczyć ich śluźnię, która wygląda jak śluzowaty glut wędrujący po kłodzie lub wspinający się na siewki rośli. Najciekawsza jest przy tym ich transformacja, bo śluźnia z czasem przekształca się w zarodnię. Taki cykl transformacji śluzowców zajmuje czasem tylko i aż 12 godzin, a ich metamorfoza jest absolutnie zachwycająca - mówi prof. Joanna Podlasińska.

Śluzowce podczas takich wędrówek sprzątają las. Pochłaniają napotkane na swojej drodze bakterie, wirusy czy części materii organicznej. Są przy tym całkiem sprytne. Badania japońskich naukowców wykazały, że śluzowce potrafią nawet pokonać umieszczony na ich drodze labirynt.

Wystawa "Tajemniczy świat śluzowców i porostów Lasu Arkońskiego i Puszczy Wkrzańskiej" będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00. Wejście do Galerii Rektorskiej znajduje się od ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie.