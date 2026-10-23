„Łowcy Cieni” w akcji: Miał zabić ciężarną w Niemczech, wpadł w Szczecinie

RMF24

43-letni Polak podejrzewany o zabójstwo kobiety w ciąży w Niemczech został zatrzymany w Szczecinie – poinformowała zachodniopomorska policja. Wobec mężczyzny był wystawiony Europejski Nakaz Aresztowania. W akcję zaangażowani byli m.in. szczecińscy policjanci i „Łowcy Cieni” CBŚP.

Zabójstwo ciężarnej. Podejrzewany w rękach policji

Do zabójstwa kobiety w ciąży doszło 20 października br. w Niemczech. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że podejrzewanym w tej sprawie jest 43-letni obywatel Polski, Marek R. Jak przekazała zachodniopomorska policja, za mężczyzną wydano Europejski Nakaz Aresztowania. Pojawiła się również informacja, że podejrzewany może zmierzać w kierunku Polski.

„Ze względu na charakter zarzucanego mu czynu oraz potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego konieczne było podjęcie natychmiastowych działań” – podkreślono w piątkowym komunikacie.

Zatrzymano go na ulicy w Szczecinie

Mundurowi z CBŚP wraz z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie wytypowali miejsce na terenie tego miasta, gdzie mógł przebywać mężczyzna. W efekcie w czwartek, tuż po południu, na jednej z ulic miasta podejrzewany Marek R. wpadł w ręce służb.

Na piątek zaplanowano dalsze czynności procesowe związane z realizacją Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Międzynarodowa współpraca służb

Zachodniopomorska policja podkreśliła szybką wymianę informacji między polskimi a niemieckimi służbami, która okazała się kluczowa dla całej akcji. Wskazano też na sprawną współpracę między „Łowcami Cieni” CBŚP, szczecińskimi policjantami i Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji.