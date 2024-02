Ma być mniej odwołanych lotów z powodu pogody. Lotnisko Szczecin-Goleniów będzie miało nowoczesny system świetlnych pomocy nawigacyjnych. Powstanie za kilkanaście miesięcy.

Lotnisko Szczecin-Goleniów - zdjęcie ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Port lotniczy Szczecin-Goleniów doczeka się modernizacji systemu pomocy nawigacyjnych. Za niemalże 9,5 mln euro zainstalowany zostanie system ILS CAT II. Do tej pory na lotnisku działał system niższej kategorii. Obecny system ILS CAT I pozwala lądować przy chmurach na wysokości 200 stóp i widoczności poziomej 550 metrów. ILS CAT II pozwalać będzie na lądowanie przy chmurach na wysokości 100 stóp i widoczności poziomej 300 metrów.

To wielki dzień, rozpoczęcie niezbędnej dla szczecińskiego lotniska inwestycji. Jesteśmy pewni, że dzięki wykluczeniu odwołań samolotów z przyczyn pogodowych z jednej strony zwiększymy zaufanie pasażerów co do niezawodności połączeń, z drugiej zaś damy jasny sygnał, że nasza infrastruktura sprzyja rozwojowi siatki połączeń lotniczych - mówi Maciej Dziadosz, prezes zarządu Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów.

Realizacja inwestycji potrwa 17 miesięcy: 4 miesiące na przygotowanie projektu, 11 miesięcy prace budowlano-montażowe, 2 miesiące zajmie certyfikacja.

Z Portu Lotniczego Szczecin Goleniów aktualnie dostępnych jest 7 połączeń rozkładowych oraz 2 połączenia czarterowe. Można dolecieć m.in. do Warszawy, Londynu, Liverpoolu, Oslo. W marcu do rozkładu wracają loty do Dublina i Krakowa. W sezonie będzie można dolecieć do Bułgarii i Turcji.

W 2023 roku lotnisko obsłużyło 475 tys. pasażerów, w 2024 planuje obsłużyć 500 tys. pasażerów, a w 2025 roku - m.in. dzięki uruchomionemu systemowi ILS CAT II - 650 tys. pasażerów.