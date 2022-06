Kibice Pogoni Szczecin będą mieć na nowym stadionie własne krzesełka. Kilkuset fanów drużyny dostanie pamiątkowe tabliczki z wybranym napisem. To nagroda za finansowe wsparcie budowy jednej z trybun stadionu.

Kilkaset osób wykupiło pamiątkową tabliczkę na krzesełku nowego obiektu. / Urząd Miasta Szczecina /

Pamiątkową tabliczkę na krzesełku nowego obiektu można było kupić 5 lat temu podczas akcji crowdfundingowej "W Pogoni za stadionem". Kibice wykupywali nagrody, pomagając w ten sposób w sfinansowaniu projektu czwartej trybuny nowego stadionu im. Floriana Krygiera. Kilkaset osób zdecydowało się na jeden z najbardziej atrakcyjnych pakietów obejmujący pamiątkową tabliczkę na krzesełku nowego obiektu.

W ramach nagród do wykupienia możliwy był wybór krzesełka w jednym z czterech pakietów. Najtańszy kosztował 99 złotych i nie dawał prawa pierwszeństwa do zakupu karnetu na to miejsce. Najdroższy był pakiet SuperVIP. Kosztował 2000 złotych.

Teraz Pogoń chce zrealizować obiecane nagrody.

W pierwszych tygodniach tego roku pracownicy Pogoni Szczecin podjęli próbę kontaktu ze wszystkimi kibicami, którzy wykupili nagrodę-krzesełko. Celem było ustalenie treści hasła na tabliczce pamiątkowej oraz aktualności danych kontaktowych. Do zdecydowanej większości udało się dotrzeć.

W najbliższym czasie każdy nabywca nagrody będzie mógł wybrać krzesełko na stadionie, na którym umieszczona zostanie tabliczka. Jeśli zakupił nagrodę w wersji z pierwszeństwem zakupu karnetu, będzie to też krzesełko, na które ten przywilej będzie obowiązywał. W przypadku krzesełek bez prawa pierwszeństwa będzie to po prostu symboliczna pamiątka po udziale w akcji. Wybór będzie jednorazowy i niezmienialny.

Natomiast najbliższych tygodniach, już po cyklu produkcyjnym tabliczek pamiątkowych, zostaną one zainstalowane na stałe w krzesełka.