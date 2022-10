Koty trzymane były bez jedzenia. Ze środka wydobywał się smród odchodów. Na miejscu pojawili się wolontariusze i policja. Część zwierząt trafiła do innej fundacji, która przyjechała z Warszawy. Koty w lepszym stanie zostały przewiezione do schroniska w Koszalinie, reszta do klinik położonych na terenie województwa. Do wirtualnej skarbonki z przeznaczeniem na leczenie niemal stu uratowanych zwierząt w ciągu doby trafiło prawie 7 tys. zł. Pomoc płynie też do koszalińskiego schroniska, które przyjęło 32 koty. Potrzeby są jednak ogromne - podaje portal gk24.pl.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Policjanci zjawili się w mieszkaniu przy ul. Pocztowej w Koszalinie z nakazem przeszukania 19 października. W tym lokalu siedzibę ma Fundacja Miau Kocie Wąsy i Spółka. W asyście mundurowych przed kamienicą w centrum miasta pojawili się też wolontariusze z Fundacji Ochrony Zwierząt "Pańska Łaska", Stowarzyszenia "Otwocki Zwierzyniec" i Pogotowia dla Zwierząt. Był z nimi biegły sądowy weterynarz oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii. Jak relacjonował Grzegorz Bielawski z Pogotowia dla Zwierząt, do interwencji przygotowywano się przez kilka dni. Kobieta, która otworzyła mieszkanie, nie chciała wpuścić funkcjonariuszy do środka i okazać zwierząt. Argumentowała, że nie zdążyła posprzątać. Założycielka Fundacji Miau Kocie Wąsy i Spółka wynajmowała pomieszczenia od właściciela kamienicy - mieszkanie na parterze i lokal użytkowy na drugim piętrze. Do mieszkania nikogo nie wpuszczała. Świadkowie skarżyli się, że z lokalu wydobywa się fetor. Nadkom. Monika Kosiec, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przekazała, że całe mieszkanie było zanieczyszczone odchodami zwierząt. W trzech pokojach przetrzymywanych było 116 kotów. Podczas prowadzonych czynności okazało się, że cztery koty są martwe. Policja prowadzi w tej sprawie postępowanie. Gromadzony jest materiał dowodowy. Kobieta, która trzymała w mieszkaniu koty, nie została jeszcze przesłuchana. 32 koty w lepszej kondycji przewieziono do koszalińskiego schroniska. Potrzebna jest pomoc - karma dla tych zwierząt - zarówno zwykła bytowa, jak i specjalistyczna, podstawowe wyposażenie dla kotów - kuwety, legowiska, miski, podkłady higieniczne, środki przeciwpasożytnicze. No i najdroższe - leczenie weterynaryjne. Na stronie www.ratujemyzwierzaki.pl uruchomiona została zbiórka środków na pomoc odebranym kotom. Pomóc można również zwierzakom, które trafiły do koszalińskiego schroniska Leśny Zakątek. Potrzebne są kuwety, żwirek, dobrej jakości karma. Zobacz również: Weekend bez tramwajów do Leśnicy. Kolejne zmiany już jutro

