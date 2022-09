Polska Żegluga Morska podpisała z chińską stocznią kontrakt na budowę czterech masowców do żeglugi na Wielkich Jeziorach Amerykańskich – poinformował rzecznik PŻM. Jednostki mają wejść do eksploatacji w 2025 r.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

31 sierpnia odbyło się uroczyste podpisanie kontraktu na budowę czterech masowców o nośności 37 tys. DWT dla Polskiej Żeglugi Morskiej, przeznaczonych do żeglugi na Wielkich Jeziorach Amerykańskich. Statki wybuduje stocznia Dalian Shipbuilding Industry Company (DSIC), należąca do grupy China State Shipbuilding Corporation (CSSC). Ze względu na wciąż trwający w Chinach reżim antycovidowy, umowę podpisano zdalnie z wykorzystaniem internetowego łączenia wideo - poinformował rzecznik grupy PŻM Krzysztof Gogol.

Drugi kontrakt w tym roku

To drugi kontrakt podpisany przez polskiego armatora z tą stocznią w tym roku - w styczniu podpisano umowę na budowę czterech jeziorowców, również o nośności 37 tys. DWT.

Jak przekazał rzecznik PŻM, masowce zakontraktowane w stoczni Dalian Shipbuilding będą wchodzić do eksploatacji w odstępach kilkumiesięcznych w 2025 r. i zastąpią wycofywaną w tym czasie serię statków typu "Isa", wybudowanych w latach 1999-2000.

Będą to ekologiczne jednostki o standardach zgodnych z najnowszymi regulacjami Międzynarodowej Organizacji Morskiej - dodał.

Zamówione statki, tzw. jeziorowce (laker-max) to jednostki konstrukcyjnie przystosowane do żeglugi na Wielkich Jeziorach Amerykańskich. Są to akweny, które są jednym ze strategicznych rynków PŻM - wskazał Gogol.

"Polska Żegluga Morska jest globalnym wiceliderem"

Statki będą miały po 199,99 m długości całkowitej i maksymalną dla jeziorowców oceanicznych szerokość 23,70 m, warunkowaną szerokością śluz i kanałów Wielkich Jezior.

Oceaniczne jeziorowce to dość specyficzne statki, które znajdują się w posiadaniu zaledwie kilku armatorów na świecie. Polska Żegluga Morska jest globalnym wiceliderem w tym tonażu - dodał rzecznik.

Zaznaczył, że statków tego typu od dwóch dekad nie buduje się w Europie, stąd wybór chińskiej stoczni.

Polska Żegluga Morska ma obecnie flotę składającą się z 54 statków, w tym 50 masowców i 4 promów.