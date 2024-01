Mieszkańcy Kołobrzegu w tym roku będą mogli miejską komunikacją jeździć za darmo. Zamiast biletu wystarczy Kołobrzeska Karta Mieszkańca. Zapowiedziane właśnie zmiany wejdą w życie od 1 czerwca.

Kołobrzeg / Shutterstock

Jak tłumaczą władze kurortu, prowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla mieszkańców Kołobrzegu ma służyć zmniejszenie ruchu samochodów w mieście.

Od 1 czerwca 2024 r. komunikacja miejska będzie całkowicie bezpłatna dla posiadaczy Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca. Co najważniejsze nie będzie potrzeby wyrabiania bezpłatnego biletu elektronicznego.

Zostanie on zintegrowany z Kołobrzeską Kartą Mieszkańca, co w praktyce oznacza, że każdy jej posiadacz będzie wsiadając do autobusu używał KKM jako bezpłatnego biletu - zapowiada Michał Kujaczyński z Urzędu Miasta w Kołobrzegu.

Obecnie urząd przygotowuje projekt uchwały w tej sprawie. Zostanie on skierowany na sesję Rady Miasta jeszcze w tej kadencji.

Decyzja o bezpłatnej komunikacji miejskiej dla mieszkańców jest decyzją głęboko przemyślaną. Zintegrowanie bezpłatnego biletu z KKM dla wszystkich mieszkańców jest najwygodniejszym i najlepszym rozwiązaniem, które mam nadzieję zachęci do korzystania z autobusów - mówi prezydent miasta Anna Mieczkowska.

Statystyki pokazują, że najwięcej pasażerów kołobrzeskie autobusy mają w lecie. Aż 80 proc. przejazdów płatnych to przejazdy w sezonie letnim. Szacunki wskazują, że koszt wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla wszystkich mieszkańców to kwota ok. 1 miliona złotych.

Obecnie z darmowych przejazdów mogą w Kołobrzegu korzystać m.in. parlamentarzyści, kombatanci i uczniowie szkół specjalnych.