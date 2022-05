63-letnią kobietę z aktywnym zakazem prowadzenia pojazdów złapali na gorącym uczynku policjanci ze szczecińskiej drogówki. Kierująca została zatrzymana, bo zawróciła w miejscu niedozwolonym.

Patrol drogówki zatrzymał kierującą, gdy ta zawróciła w miejscu niedozwolonym. / KMP Szczecin /

Do zdarzenia doszło w niedzielę rano. Policjanci ze szczecińskiego wydziału ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kobietę, która nie zastosowała się do sygnalizatora kierunkowego. Zamiast skręcić w lewo, na co pozwalała sygnalizacja, świetlna kobieta zawróciła.

To nie koniec jej wykroczeń. 63-latka jechała bez wymaganych świateł. Dodatkowo kobieta nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Najpoważniejsze uchybienie wyszło na jaw w trakcie kontroli drogowej: 63-latka miała aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Stanie teraz przed sądem, ten może orzec wobec niej karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.