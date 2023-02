Pieniądze i kartę płatniczą należącą do ekspedientki sklepu w Gryficach w Zachodniopomorskiem ukradł mężczyzna, który był klientem tego sklepu. Interweniował będący po służbie policjant drogówki, który rozpoznał i zatrzymał złodzieja.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło 1 lutego. Wtedy to, po skończonej służbie policjant z Referatu Ruchu Drogowego z Gryfic poszedł do sklepu na zakupy. Usłyszał tam jak ekspedientka rozmawia ze swoją koleżanką informując ją o tym, iż przed chwilą została okradziona z pieniędzy i karty bankomatowej.

Słysząc słowa poszkodowanej mundurowy niezwłocznie przystąpił do działania. Po rozmowie z pokrzywdzoną, na podstawie przekazanego rysopisu, zauważył opisywanego mężczyznę na jednej z gryfickich ulic i zatrzymał go.

Jak się okazało to 42-letni mieszkaniec gminy Nowogard ukradł pieniądze i kartę. Gotówka i karta zostały odzyskane i trafiły z powrotem do pokrzywdzonej. Złodziej wylądował w policyjnym areszcie. Usłyszał też zarzut kradzieży. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Odpowie teraz przed sądem.