50 tysięcy na nowe wyposażenie szpitalnych oddziałów dziecięcych przeznaczył Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski. Do czterech placówek trafiły upominki, które pomogą uatrakcyjnić oddziałowe świetlice i kąciki zabaw. Wszystko po to, by pobyt w szpitalu kojarzył się dzieciom tylko z bólem.

Do świetlic i kącików dla dzieci zakupiono m.in.: pomoce dydaktyczne, gry, zabawki, materiały plastyczne oraz telewizory, konsole do gier i radioodtwarzacze. / Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego / Sprzęt będzie służył na oddziałach dziecięcych czterech jednostek. Do świetlic i kącików dla dzieci zakupiono m.in.: pomoce dydaktyczne, gry, zabawki, materiały plastyczne oraz telewizory, konsole do gier i radioodtwarzacze. Świetlice czy kąciki zabaw mają dawać dzieciom chwilę wytchnienia od szpitalnych zabiegów, dlatego zależy nam, aby były dobrze wyposażone. Chcemy, aby miejsca te nie kojarzyły się z trudami leczenia, bólem czy strzykawką. To w nich mali pacjenci, jak i starsze dzieci, mają się bawić, pobyć z rodzicami, pooglądać bajki, pograć, poczytać, spotykać się z rówieśnikami. Wszystko po to, by na ich twarzach, pomimo choroby, zagościł uśmiech - mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Nowe wyposażenie znajdzie się w 13 świetlicach i kącikach zabaw. Ze sprzętu skorzystają pacjenci oddziałów dziecięcych 4 marszałkowskich lecznic. To Szpital "Zdroje", Szpital w Gryficach, Regionalny Szpital w Kołobrzegu oraz Szpital Wojewódzki w Koszalinie. Placówki medyczne w Szczecinie, Koszalinie i Kołobrzegu to kolejne jednostki, do których trafiły dary. W kolejnych dniach prezenty dla najmłodszych przekazane będą do Szpitala w Gryficach. Zobacz również: Klientka zaatakowała pracownika banku w Przemyślu

Opracowanie: Katarzyna Podraza