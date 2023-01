Uzdolnionych muzycznie rodzin szukuje Filharmonia w Szczecinie. Chodzi o udział w symfonicznym talent show. Podczas majowego koncertu Edu Virtuoso wybrany zostanie najlepszy rodzinny zespół. Właśnie rusza casting.

Do końca lutego trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie filharmonii i tam dołączyć pliki z nagraniami wskazanych utworów. / Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie /

Przez cały luty będzie można zgłosić chęć udziału w koncercie Edu Virtuoso. Tym razem, do udziału w piątej edycji symfonicznego talent show, poszukiwane są całe rodziny. Wielki finał, czyli koncert z udziałem wyłonionych w castingu rodzin odbędzie się 7 maja.

W poprzednich edycjach udział brały utalentowane muzycznie dzieci, mali kompozytorzy oraz tancerze. Tym razem poszukiwane są rodzinne bandy. By się zgłosić, w pierwszej kolejności należy założyć rodzinny zespół, który powinien liczyć od dwóch do czterech osób. Ważne jest, by co najmniej jeden członek zespołu był w wieku od 3 do 18 lat. Następnie należy nagrać dwa filmy z muzyczną interpretacja dwóch utworów - jeden z nich to "Paszteciki", drugi zaś rodziny będą mogły wybrać same spośród utworów z dwóch płyt "I żyli długo i w Szczecinie" - tłumaczy Katarzyna Plater-Zyberk, rzeczniczka filharmonii.

Zespoły mogą tylko grać, mogą grać i śpiewać, albo tylko śpiewać. Mogą zaprezentować hiphopowe albo operowe wykonanie utworu. Liczymy na pomysłowość samych rodzin - dodaje rzeczniczka.

Do końca lutego trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie filharmonii i tam dołączyć pliki z nagraniami wskazanych utworów. Potem oceną zgłoszeń zajmie się jury, które wytypuje sześciu uczestników majowego finału.

Wybrane rodziny spędzą kilka tygodni na próbach, a na koniec wezmą udział w finałowym koncercie, który odbędzie się w formule talent show. Będą łączenia z zespołami za kulisami, a następnie ich występy razem z orkiestrą symfoniczną. Najlepszych wykonawców wskaże jury, nagrodę wręczy też zgromadzona w złotej sali publiczność - mówi Katarzyna Plater-Zyberk.