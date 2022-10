Nie jednego, a dwa martwe żubry - w odległości ok. 400 m - znaleziono na terenie poligonu drawskiego. Do zastrzelenia jednego z nich przyznał się myśliwy. Trwa wyjaśnianie sprawy.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Na terenie poligonu drawskiego w okolicy Pomierzyna we wtorek myśliwy zastrzelił żubra, co potwierdził rzecznik komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie kpt. Tomasz Zygmunt. W środę po południu, w odległości ok. 400 m od martwego zwierzęcia, znaleziono drugie truchło.

O drugim martwym żubrze, śmiertelnie postrzelonym na terenie poligonu drawskiego, poinformowało Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze "Dzika Zagroda". Jego członkowie uczestniczyli w środę w oględzinach i porannej sekcji pierwszego z zabitych zwierząt, z którego wyciągnięto trzy kule. Strzały, jak twierdzą przyrodnicy, zostały do niego oddane "z odległości ok. 100 m na otwartej przestrzeni w uprawie topinamburu sięgającej do kolan". Zastrzelona samica żubra miała obrożę telemetryczną.

Po południu zostaliśmy wezwani do kolejnej zastrzelonej samicy żubra. Była to krowa z tego samego stada, również w doskonałej kondycji. Tym razem nie znaleźliśmy kul, a jedynie rany postrzałowe. Kula przeszła na wylot. Mocno krwawiąca krowa zdołała przejść 400 metrów, po czym padła. Najpewniej została zastrzelona na tym samym polowaniu - podali przyrodnicy z "Dzikiej Zagrody" w mediach społecznościowych.

Sprawę martwych żubrów przejęła od drawskiej policji żandarmeria wojskowa, ponieważ zdarzenie miało miejsce na terenie wojskowym, na poligonie drawskim.

Do zastrzelenia jednej samicy żubra podczas polowania w okolicy Pomierzyna przyznał się myśliwy , posiadający aktualne uprawnienia łowieckie. We wtorek po godz. 23 zgłosił to policji. Miał wyjaśniać, że pomylił żubra z dzikiem. Przyznał się do wszystkiego, nie unika odpowiedzialności. Wie, że źle zrobił - powiedział rzecznik komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie kpt. Tomasz Zygmunt

W sprawie prowadzonej w kierunku spowodowania zniszczeń w świecie zwierzęcym, czyli o czyn z art. 181 kk, trwa zbieranie materiału dowodowego, wyjaśnianie, czy myśliwy ma także związek z uśmierceniem drugiej samicy żubra, planowane jest przesłuchanie świadków. Myśliwemu na tym etapie postępowania nie przedstawiono zarzutów.