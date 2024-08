Dwa kąpieliska nad jeziorem Trzesiecko w Szczecinku zostały zamknięte. Powodem jest zakwit sinic - wynika z informacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego, zamieszczonej w serwisie kąpieliskowym.

Sanepid wprowadził zakaz wchodzenia do wody na dwóch kąpieliskach nad jeziorem Trzesiecko w Szczecinku. Zakwitły tam sinice.



Plażowicze nie wejdą do wody w kąpielisku przy ul. Mickiewicza oraz na Mysiej wyspie w Szczecinku. Oba miejsca były już wcześniej kilkakrotnie objęte obostrzeniami z tej samej przyczyny.

To nie jedyne zamknięte obecnie kąpieliska w Zachodniopomorskiem.



Od 16 sierpnia zakaz wchodzenia do wody obowiązuje nad jez. Kosiakowo w Mirosławcu (powiat wałecki). Tam także powodem wprowadzenia obostrzeń przez sanepid jest zakwit sinic. Z tej samej przyczyny służby sanitarne nie zezwalają na kąpiel w Stepnicy nad Zalewem Szczecineckim (powiat goleniowski). Zakaz wchodzenia do wody obowiązuje od 8 sierpnia.



Sinice występują zarówno w wodach słonych, jak i śródlądowych, unosząc się swobodnie w toni wodnej. Podczas bezwietrznej pogody niektóre sinice mogą unosić się ku powierzchni wody i tworzyć tam kożuchy. Wyglądają jak rozlana farba, galaretka lub płatki pływające po powierzchni wody. Niektóre sinice mogą produkować toksyny. Kąpiel w tak zanieczyszczonej wodzie lub połknięcie jej może spowodować wysypkę, łzawienie oczu, wymioty, biegunkę czy gorączkę.