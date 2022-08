Ośmiu tenorów będzie walczyć w piątek o względy publiczności w Wielkim Turnieju Tenorów. Wydarzenie powraca na scenę szczecińskiego Teatru Letniego po dwóch latach przerwy.

Tenor Piotr Rafałko w trakcie Wielkiego Turnieju Tenorów Opery na zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - czerwiec 2009 / Jerzy Undro / PAP

Organizowaliśmy już turniej tenorów w Teatrze Letnim, ale to miejsce po remoncie wygląda zupełnie inaczej, jest absolutnie zjawiskowe, co zostanie szczególnie docenione i podkreślone, kiedy zrobi się ciemno i zaświeci nam się dach. Mam nadzieję, że będzie to pięknie współgrać z tym, co będzie się działo na scenie, z cudowną muzyką, która popłynie ze sceny i fantastycznym śpiewem tenorów - powiedział dyrektor Opery na Zamku w Szczecinie Jacek Jekiel.

"Inna publiczność"

Dodał, że na turniejach pojawiała się zwykle "inna publiczność niż ta, która przychodzi do opery".

Wspólnie wybraliśmy fragmenty i utwory operowe, pieśni neapolitańskie czy operetkowe, które wszyscy państwo doskonale rozpoznajecie, które słyszeliście wielokrotnie i których lubicie nie tylko słuchać, ale także śpiewać, nucić - mówił Jekiel.

Koncert składa się z dwóch części. W pierwszej uczestnicy wykonują wybrane arie operowe, w drugiej - operetkowe lub pieśni neapolitańskie. Będzie można usłyszeć m.in. arie "E lucevan le stelle" z Toski, "Un’aura amorosa" z Così fan tutte, "Cisza dokoła" ze Strasznego dworu i "Wielka sława to żart" z Barona cygańskiego.

Kto zaśpiewa na turnieju?

Zaśpiewają Polacy: Bartosz Gorzkowski, Zbigniew Malak i Rafał Żurek, Bułgarzy Mihail Mihaylov i Emil Pavlov, Ukrainiec Nazarii Kachala, Włoch Antonio Signorello i Amerykanin Brendan Sliger.

Na swoich faworytów publiczność będzie głosowała za pomocą róż, które widzowie tradycyjnie otrzymają przed rozpoczęciem widowiska. Po części konkursowej wręczą kwiaty "dwórce" tenora, którego wybrali.

Szczeciński turniej tenorów po raz pierwszy odbył się w 1994 r. z inicjatywy dyrektora ówczesnej Opery i Operetki Warcisława Kunca - na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich zorganizowano pierwsze potyczki tenorów. W szranki stanęło wówczas 12 śpiewaków. Kolejny turniej odbył się 6 lat później, od tamtego czasu do 2019 r. było to coroczne wydarzenie.

Wielki Turniej Tenorów odbędzie się w piątek w Teatrze Letnim im. Heleny Majdaniec w Szczecinie o godz. 20:00. Śpiewakom będzie towarzyszyć orkiestra Opery na Zamku pod batutą Jerzego Wołosiuka.