10 tysięcy nowych map regionalnych szklaków rowerowych trafi w tym sezonie do rowerzystów w Zachodniopomorskiem. Poręczne i nowocześnie zaprojektowane przewodniki dla rowerowych turystów, będą dostępne m.in. centrach informacji turystycznej. Mapki trafią również do nowych 18 punktów, które właśnie dołączyły do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom.

Mapy zawierają informacje m.in. o standardzie drogi, rodzaju nawierzchni. Wskazują lokalizacje miejsc schronienia, wiat, kempingów, punktów widokowych etc. / wzp.pl / Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przygotował duży pakiet nowych map długodystansowych tras rowerowych Pomorza Zachodniego. W najnowszych mapach są najbardziej aktualne dane dotyczące infrastruktury rowerowej w regionie. Są tam więc oznaczone drogi rowerowe niedawno oddane do użytku, zaktualizowane informacje o szlakach i zdjęcia, a także coraz więcej Miejsc Przyjaznych Rowerzystom - informuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Przewodniki po Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego to już łącznie 13 map. Docelowo ma być 17. Wszystkie pokazują one bardzo szczegółowo poszczególne odcinki szlaków. Zawierają informacje m.in. o standardzie drogi, rodzaju nawierzchni. Wskazują lokalizacje miejsc schronienia, wiat, kempingów, punktów widokowych etc. Dzięki tak dokładnym mapom jest łatwiej zaplanować podróż i łatwiej dojechać do ciekawych miejsc - zauważa marszałek Olgierd Geblewicz. Urząd Marszałkowski zamówił 10 tysięcy egzemplarzy map, dodruk tych, które cieszą się największym zainteresowaniem turystów, a także dwa zupełnie nowe foldery: Złocieniec - Szczecinek oraz Trzcińsko Zdrój - Dębno - Kostrzyn. Ponieważ tam zbudowaliśmy bądź oznakowaliśmy nowe odcinki tras. Pozostałe mapy zyskały nową oprawę graficzną, a także dostosowaliśmy zasięg map do podziału na etapy dzienne - wyjaśnia Wanda Nowotarska, kierownik biura ds. komunikacji rowerowej w Urzędzie Marszałkowskim WZ. Darmowe mapy dostępne w całym województwie Mapy będą bezpłatnie dystrybuowane na terenie całego województwa, przede wszystkim do punktów informacji turystycznej. Od czwartku 16 marca mają być dostępne w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Mapy są poręczne, można je łatwo złożyć, więc idealnie zmieszczą się w tzw. mapnikach albo w dużej kieszeni koszulki kolarskiej czy kurtki. Pokazują atrakcje turystyczne, a także wskazują punkty, gdzie rowerzysta znajdzie nocleg, przechowalnię bagażu, podstawowe narzędzia do naprawy sprzętu. Takich obiektów spełniających kryteria Miejsc Przyjaznych Rowerzystom jest już na Pomorzu Zachodnim 80. System rekomendacji MPR ruszył na początku 2022 r. W ostatnim naborze - zakończonym na początku marca br. - zakwalifikowano kolejnych 18 MPR-ów. To m.in. gospodarstwa agroturystyczne, hotele, Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, ale też mini zoo w miejscowości Wicie oraz muzeum i ratusz w Koszalinie. Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego docelowo ma liczyć 1100 km. Większość nowych inwestycji jest realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, a 85% finansowania zabezpieczają środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Zobacz również: ​Wieża dla jaskółek w nowym parku

Trzy lata z COVID-19. "Niektórzy pacjenci będą się leczyć do końca życia"

17-latka reanimowała mężczyznę, który stracił przytomność na ulicy Opracowanie: Renata Gaweł