​Niektóre z daleka wyglądają jak namalowany obraz, by docenić kunszt innych, trzeba przyjrzeć się im z bardzo bliska. Ponad 70 tkanin artystycznych z całej Polski można od piątku oglądać w Książnicy Pomorskiej. Łączy je jedno: powstały w różnych wariacjach techniki patchworkowej.

Wystawa patchworkowych dzieł sztuki to element startującego właśnie Festiwalu Tkaniny, jedynej imprezy w Polsce pokazującej, co można wyczarować z materiału i nici. Ozdobne tkaniny wiszą na ścianach "Sali pod piramidą" w Książnicy Pomorskiej. Niektóre mają wymiary sporego dywanu i nawet 3 metry długości.

Mamy tu przegląd przez patchwork polski. Czyli wszystko, co jest u nas w patchworku piękne, mamy tutaj w Książnicy. Mamy prace młodych adeptek, które dopiero zaczynają, ale też pań, które same tworzą szkoły patchworku, bo doszły do takiego stopnia rozwoju, że uczą inne panie. Jest tu przegląd przez wszystkie możliwe techniki - mówi Aleksandra Gisges-Dalecja, organizatorka Festiwalu Tkaniny.

Patchwork to technika tworzenia tkaniny poprzez zszywanie ze sobą kawałków materiału. Ten najprostszy polega na doszywaniu do siebie kolejnych trójkątów w różnych kolorach. Bardziej zaawansowani autorzy są w stanie uzyskać ze ścinków materiału wzór.

Mistrzowie nie dość, że sami tworzą i farbują kawałki tkaniny, to przy pomocy maszyny do szycia są w stanie wykreować z nich coś, co wygląda jak namalowany obraz. By uzyskać spektakularny efekt potrzeba dużo poświęcenia. Prace często powstają miesiącami, bo oprócz wymyślenia koncepcji, wyfarbowania materiału, układania, jest mozolne szycie. Bolą oczy, kręgosłupy piszczą, stąd wielki podziw dla pań twórczyń - mówi Aleksandra Gisges-Dalecka.

Wszystko jest kwestią cierpliwości i tego, by nie zniechęcić się na początku. Potem szycie patchworków wciąga. Powstają nawet szkoły uczące szycia patchworków, są w Polsce artystki, które współpracują ze szkołami za granicą.

Żeby stworzyć taką pracę często jest to wielogodzinna, żmudna układanka. Co ciekawe, każda z tych prac przemawia różnymi emocjami i kolorami. Tegoroczna edycja Festiwalu Tkaniny stawia właśnie na kolor - dodaje Aleksandra Gisges-Dalecja.

Wernisaż wystawy patchworkowych cudów już w piątek 17 marca o 18:00 w Książnicy Pomorskiej. Będzie wtedy można spotkać autorki wystawianych prac.

Od poniedziałku 21 marca ruszają warsztaty organizowane w ramach Festiwalu Tkaniny. Będzie można nauczyć się na nich robienia patchworkowych ozdób wielkanocnych, kolorowej biżuterii z filcu, będą też warsztaty z farbowania i zdobienia tkanin.