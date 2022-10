Największa w Polsce nekropolia szykuje się do Dnia Wszystkich Świętych. Na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, można zauważyć coraz więcej osób sprzątających groby najbliższych. Od poniedziałku przywożone są także kolejne pojemniki na odpady oraz kontenery.

Przez cały rok na Cmentarzu Centralnym ustawionych jest dokładnie 997 pojemników na odpady. Znajdują się we wszystkich rejonach ponad 170-hektarowej nekropolii. Na prośbę osób opiekujących się grobami, w ostatnim czasie, zostały pogrupowane.

Wiele osób narzekało także, że znajdują się zbyt blisko grobów ich najbliższych i szpecą okolice.

Od poniedziałku przywożone są kolejne pojemniki. Od 15 października do 15 listopada dostawionych będzie dodatkowych 160. Przybędzie też 15 kontenerów na odpady o pojemności 5 metrów sześciennych. Wszystko po to, by ułatwić porządkowanie nagrobków przez 1 listopada.

Wywóz odpadów realizowany będzie w zależności od potrzeb i stanu zapełnienia. Bezpośrednio przed 1 listopada odbywa się on zazwyczaj nawet kilka razy dziennie.

Dodatkowo na terenie Cmentarza Centralnego pracuje firma zajmująca się oczyszczaniem nekropolii. Jej zadaniem jest zbieranie tego, co znajduje się wokół pojemników czy też usuwanie dzikich wysypisk.