Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali 34-latka, który od dłuższego czasu ukrywał się, by nie trafić do więzienia. Tym razem zdolności do unikania policji mężczyznę zawiodły. Policjanci znaleźli go w kanapie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock 34-latek nie stawił się w zakładzie karnym, gdzie miał odbyć karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna dotychczas unikał zatrzymania, ale tym razem czujność go zawiodła. Szczecińscy "wywiadowcy" ustalili, że za kryjówkę służyło mu mieszkanie jego domniemanej partnerki. Dzwonek do drzwi zaskoczył szczecinianina, ale nie poddał się bez walki. Ukrył się schowku kanapy, gdzie jednak bez większego trudu odnaleźli go policjanci. Szczecinianin był poszukiwany dwiema podstawami poszukiwawczymi i trafił już do aresztu.