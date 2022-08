Bartłomiej Kubkowski wypłynął w poniedziałek po 8 rano z Kołobrzegu. Chce jako pierwszy człowiek na świecie, pokonać wpław Morze Bałtyckie i dotrzeć do Szwecji. Czeka go około 60 godzin w chłodnych wodach Bałtyku. We wtorek rano miał za sobą ponad połowę trasy.

/ Facebook Bartłomiej Kubkowski chce samodzielnie przepłynąć wpław Morze Bałtyckie, z Kołobrzegu do Szwecji. Dystans 170 kilometrów planuje pokonać w czasie poniżej 60 godzin. Jak informowała dziś o poranku reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska, ponad połowa trasy już za nim. Bartłomiej Kubkowski miał za sobą niemal 100 kilometrów wpław przez Bałtyk, dotarł w okolice Bornholmu. Połowę dystansu z Kołobrzegu do Ystad pokonał w mniej niż 24 godziny. Ta druga doba będzie trudniejsza, bo zmęczenie będzie z godziny na godzinę rosło. Bartkowi sprzyja pogoda. Jest słonecznie, prawie bezwietrznie, a fala minimalna. Bartłomiej jest do tego wyczynu dobrze przygotowany, ale jak przyznał wczoraj tuż przed wejściem do wody, towarzyszyły mu wielkie emocje. Taki misz masz emocji, że ciężko mi to opisać. Zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Rok ciężkiej pracy – postaram się zrobić wszystko by zrealizować ten cel - mówił przed wypłynięciem Kubkowski. Instagram Wideo Bartek Kubkowski nie płynie sam. Towarzyszy mu obecna na łodzi ekipa. To oni nawigują, a także podają pływakowi specjalne posiłki regeneracyjne. W wyczynie chodzi nie tylko o próbę pobicia rekordu, ale też o zebranie pieniędzy na leczenie chorych na raka dzieci, podopiecznych fundacji Cancer Fighters. Instagram Post Opracowanie: Renata Gaweł