W Szczecinie mają stanąć miejskie butelkomaty. Projekt zakładający montaż 5 urządzeń zwyciężył w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego. Urzędnicy szukają firmy, która wymyśli w jaki sposób nagradzać osoby segregujące plastikowe butelki.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pięć automatów zwrotnych do przyjmowania butelek z tworzyw sztucznych pojawi się wkrótce na terenie miasta. Obecnie poszukiwana jest firma, która zrealizuje ten zwycięski projekt Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zadaniem wybranej w przetargu firmy będzie nie tylko dostawa i montaż pięciu butelkomatów, ale także przedstawienie propozycji programów lojalnościowych, nagradzających mieszkańców Szczecina korzystających z urządzeń. Uzupełnieniem całości ma być zdalny system zarządzania oraz aplikacja mobilna dla użytkowników, służąca do korzystania z programu lojalnościowego.

Segregowanie jest obowiązkowe i powinno się przede wszystkim odbywać w naszych domach. Butelkomaty można natomiast traktować jak dodatkowy gadżet, przypomnienie czy promocję sortowania odpadów. To taki sympatyczny dodatek, kiedy jesteśmy gdzieś w mieście, mamy butelkę plastikową, to zamiast wyrzucać ją do zwykłego pojemnika, możemy skorzystać z butelkomatu i skorzystać też na tym w formie jakiegoś bonusu - mówi Paulina Łątka z urzędu miasta w Szczecinie.

Jaki to będzie bonus? Urzędnicy liczą na kreatywność firm. Każdy startujący w programie ma przedstawić 3 propozycje programu lojalnościowego. Wybrany zostanie najlepszy z nich.

Butelkomaty pojawią się w 5 miejscach. W pobliżu wejścia na kąpieliska w Dąbiu i na Arkonce, przy hali Netto Arena, przy wejściu na dworzec PKP od ul. Owocowej i przy skateparku Majowe.