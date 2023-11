O poranku na trasie Barlinek – Pełczyce (woj. zachodniopomorskie) przewrócił się bus, którym jechało 7 osób. Są poszkodowani, wśród nich także dziecko.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Kilka minut po godzinie 7:00 na drodze wojewódzkiej 151 między Barlinkiem a Pełczycami przewrócił się bus, przewożący 7 osób, w tym 5 dzieci.

Asp. sztabowy Jacek Poleszczuk z policji powiatowej w Myśliborzu powiedział RMF FM, że bus, jadący od strony Pełczyc, na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas i przewrócił się. Według wstępnej oceny funkcjonariuszy powodem było niedostosowanie prędkości do warunków.

Busem, oprócz kierowcy, jechała opiekunka oraz 5 dzieci. Jedno z nich z urazem brzucha zostało przewiezione do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim. Także do szpitala w Gorzowie trafił kierowca z urazem kręgosłupa, opiekunka z kolei do placówki w Choszcznie.

Pozostała czwórka dzieci nie doznała obrażeń, są pod opieką rodzin.

Portal barlinek24.pl podaje, że w wypadku brał udział bus przewożący dzieci z niepełnosprawnością do jednej z tamtejszych szkół.

Na miejscu w akcji ratowniczej brała udział policja, straż pożarna, karetki pogotowia, lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.