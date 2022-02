Akt oskarżenia przeciwko matce podejrzanej o zabójstwo pięciomiesięcznego dziecka skierowała do sądu szczecińska prokuratura. Do zdarzenia doszło w marcu ubiegłego roku.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Z ustaleń prokuratury okręgowej w Szczecinie wynika, że "u chłopca rozwijało się zapalenie płuc i dziecko miało w związku z tym problemy z oddychaniem. Często płakało. Podejrzana nie podejmowała jednak żadnych działań mających na celu udzielenie mu pomocy medycznej".

Do zdarzenia doszło 7 marca 2021 roku w jednym z mieszkań przy ul. Emilii Plater w Szczecinie.



Jak poinformowała prokuratura, "podejrzana ułożyła płaczące dziecko w pozycji na brzuch, a następnie włożyła w jego usta tetrową pieluszkę doprowadzając w ten sposób do uduszenia chłopca".



Matkę poddano jednorazowemu badaniu przez biegłych lekarzy psychiatrów. Stwierdzili, że "kobieta w okresie zarzucanego jej czynu miała znacznie ograniczoną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem".



26-latka w przeszłości nie była karana sądownie. Przyznała się do zbrodni oraz złożyła wyjaśnienia.



Grozi jej od 8 do 25 lat więzienia lub dożywocie. W przypadku sprawcy działającego w warunkach ograniczonej poczytalności sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.