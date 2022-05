Zakończyła się budowa zespołu boisk sportowych przy ul. Arkońskiej. Inwestycja Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji kosztowała 11 mln zł. Zarządca obiektu czeka obecnie na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

/ UM Szczecin / Materiały prasowe

Inwestycja powstała dzięki głosom mieszkańców w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania powstało między innymi boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy sztucznej, wielofunkcyjne boisko do piłki typu futsal wraz z sześcioma boiskami do siatkonogi, boisko do piłki i siatkówki plażowej czy siłownia Street Work Out.

/ UM Szczecin / Materiały prasowe

Wybudowano również drogi wewnętrzne, chodniki, parking na 31 aut oraz zatokę autobusową, zieleńce oraz oświetlenie. W ramach inwestycji zakupiono także dwa stoły do teqballa i bramki treningowe.

Wartość inwestycji osiągnęła budżet ponad dwukrotnie większy niż zakładano: w projekcie zgłoszonym do SBO kosztorys opiewał na 5 mln zł., budżet zrealizowanych prac to 11 mln.

/ UM Szczecin / Materiały prasowe

Gdy obiekt uzyska już pozwolenie na użytkowanie od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zgodnie z zasadami SBO, w wyznaczonych porach bezpłatnie będą mogli korzystać z niego mieszkańcy.

Szczegółowy grafik dostępności poszczególnych boisk wkrótce zostanie opublikowany na stronie internetowej MOSRiR.