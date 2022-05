Skończyło się pobłażanie użytkownikom elektrycznych hulajnóg, którzy zostawiają je gdzie popadnie. Szczecińska straż miejska zaczęła walkę z blokowaniem chodników, ścieżek rowerowych czy przejść dla pieszych przez nieprawidłowo zaparkowane hulajnogi.

/ Shutterstock

Od jakiegoś czasu po ulicach miasta krąży bus ze strażnikiem miejskim. Podobnie jak w przypadku samochodów: hulajnogi, które zagrażają bezpieczeństwu pieszych – są usuwane i odwożone na płatny parking. Odzyskanie jej to koszt ponad stu złotych. Dodatkowo osoba, która pozostawiła pojazd blokując przejście, może zostać ukarana mandatem.

Koszt takiego przechowywania hulajnogi na parkingu strzeżonym to 23 zł za dobę. Sam proces odwiezienia hulajnogi to koszt 123 zł i jeśli dojdziemy do sprawstwa a możemy to uczynić na podstawie informacji od operatorów, również możemy nałożyć mandat w wysokości od 100 do 300 zł. Warto zatem odrobinę cierpliwości, przede wszystkim uważności i odpowiedzialności za innych uczestników. Wystarczy tylko zaparkować te hulajnogi. Przypominamy, że zgodnie z przepisami przy zewnętrznej krawędzi chodnika jak najbardziej oddalonej od jezdni równolegle do osi jezdni, nie jest to skomplikowane -wyjaśnia Joanna Wojtach ze szczecińskiej straży miejskiej w rozmowie z reporterem RMF MAXXX Dawidem Siwkiem.

Jak dodaje, straż miejska popiera poruszanie się ekologicznymi pojazdami, ale apeluje, aby nie zostawiać ich byle jak i byle gdzie.