Tragedia na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Pękaninie w powiecie białogardzkim (woj. zachodniopomorskie). Nie żyje kierowca volkswagena transportera, który zderzył się z pociągiem IC relacji Szczecin Główny - Olsztyn Główny.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku doszło przed 15:00. Pociąg relacji Szczecin Główny - Olsztyn Główny zderzył się tam z volkswagenem transporterem.



Mimo podjętej reanimacji kierowcy samochodu, nie udało się go uratować. Mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia - poinformowała oficer prasowa KPP w Białogardzie asp. Kinga Plucińska-Gudełajska.



Przekazała, że pociągiem podróżowało ok. 150 osób. Nikt nie został ranny.



Maszynista został przebadany na obecność alkoholu w organizmie. Był trzeźwy - podała policjantka.



Ruch pociągów został wstrzymany. Przewoźnik zapewnił komunikację zastępczą. Podstawił autobusy.



Na miejscu wypadku policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratora.