Szczecińskie kąpielisko Arkonka znów jest otwarte. Kompleks basenów na świeżym powietrzu był nieczynny przez ostatni tydzień po tym, jak badania wody wykryły w niej obecność groźnych bakterii ropy błękitnej.

Po dezynfekcji szczecińskie kąpielisko Arkonka znów jest otwarte. / Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie /

Przez kilka dni woda w basenach była intensywnie chlorowana i zakwaszana, by pozbyć się drobnoustrojów. Po przeprowadzonym czyszczeniu, w pobranych w czwartek próbkach nie wykryto już drobnoustrojów.

O 10 Arkonka otworzyła bramy dla odwiedzających.

Kąpiącym się przypominamy o przestrzeganiu zasad podstawowej higieny osobistej oraz bezwzględnym zakazie spożywania alkoholu na terenie Arkonki. Przed wejściem do wody zachęcamy do korzystania z pryszniców, które znajdują się przy każdym wejściu do basenów - mówi Andrzej Kus, rzecznik miasta do spraw komunalnych.

Kąpielisko Arkonka, nazywane szczecińską Majorką, zostało w tym sezonie otwarte 1 czerwca. W ciągu miesiąca baseny były dwa razy zamykane z powodu mikrobiologicznego skażenia wody. Za każdym razem wykrywano w niej pałeczki ropy błękitnej, które u osób z obniżoną odpornością mogą wywołać m.in. zapalenie ucha, dolegliwości ze strony układu pokarmowego, a nawet zapalenie płuc.