7 „robotów pielęgniarskich” rozpoczęło pracę w szpitalu w Szczecinie. Tak wspierają personel

RMF24

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie kupił siedem robotów wspierających pracowników medycznych. Roboty nie zastępują personelu, lecz stanowią jego wsparcie, przejmując część powtarzalnych zadań - tłumaczy rzecznik placówki Mateusz Iżakowski.

Roboty w Szczecinie mają wspierać lekarzy i pielęgniarki. Jak działają?

Roboty pielęgniarskie rozpoczęły pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej oraz Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej USK nr 2 w Szczecinie. O zakupie urządzeń, które mogą wykonywać część obowiązków personelu medycznego, poinformował we wtorek rzecznik prasowy szpitala Mateusz Iżakowski.

Roboty nie zastępują personelu, lecz stanowią jego wsparcie, przejmując część powtarzalnych zadań związanych z edukacją pacjentów, monitorowaniem ich stanu oraz organizacją pracy oddziału. Dzięki temu pielęgniarki i lekarze mogą poświęcić więcej czasu na bezpośrednią opiekę nad chorymi – podkreślił Iżakowski.

Szpital na Pomorzanach pozyskał siedem robotów za ponad 2 mln 547 tys. zł dzięki dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy (USK nr 2, jednostka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, otrzymała w sumie 80 mln zł z KPO z puli środków dla szpitali Krajowej Sieci Onkologicznej.) Na razie w klinikach pracują trzy roboty. Następne będą uruchamiane w najbliższych tygodniach.

Na chirurgii jest robot asystujący i robot „trener chodzenia”, na urologii jeden robot asystujący – przekazał Iżakowski.

Rewolucja w Szczecinie. Na oddziale m.in. „trenerzy chodzenia” i roboty asystujące

Kolejne urządzenia trafić mają do Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt. Szpital zakupił w sumie: trzy roboty asystujące, dwóch „trenerów chodzenia” i dwa roboty do dezynfekcji światłem UV, które będą przemierzać szpitalne sale i korytarze.

Rzecznik USK nr 2 zwrócił uwagę, że roboty w wielu aspektach poprawią efektywność leczenia i przyczynią się do zwiększenia komfortu pacjentów. Np. mogą wspierać szpitalną logistykę, transportując materiały medyczne, przekazując pacjentom komunikaty, instrukcje, porady dot. zmiany opatrunków czy przygotowania do zabiegu. Urządzenia pomagają też m.in. monitorować poziom bólu pooperacyjnego, przekazując informacje lekarzom i pielęgniarkom.