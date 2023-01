Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej domagają się podwyżek dla załogi. W tej sprawie wysłali już list do zarządu spółki, domagając się szybkiej odpowiedzi. Właśnie mija ultimatum postawione w tym liście przez stronę związkową.

Zdjęcie ilustracyjne / Stanisław Rozpędzik / PAP

Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, jak dotąd formalnie zarząd JSW nie opowiedział związkowcom, ale niewykluczone, że w najbliższym czasie taka odpowiedź może zostać przygotowana.

Jeśli jej jednak nie będzie, to we wspomnianym liście strona związkowa zapowiedziała rozpoczęcie sporu zbiorowego, co w ostateczności nawet może zakończyć się akcją protestacyjną.

Wśród postulatów związkowców jest 25-procentowa podwyżka dla załogi i to już od stycznia. Argumenty strony związkowej za podwyżką są dwa: inflacja oraz wzrost kosztów życia.

Marcin Buczek informuje, że związkowcy napisali też list do Rady Nadzorczej spółki. I to pośrednio także związane jest podwyżką. List konkretnie dotyczy przygotowywanego przez zarząd planu techniczno-ekonomicznego spółki na bieżący rok. Związkowcy apelują do Rady Nadzorczej, aby go nie zaakceptowała.

Według strony związkowej w obecnym roku, w myśl tego planu przyjęto, że koszty pracy w spółce - a to m.in. wynagrodzenia - miałyby się nie zmieniać i pozostać na poziomie z poprzedniego roku.