Zarząd Transportu Metropolitalnego, który organizuje komunikację miejską w Górnośląsko -Zagłębiowskiej Metropolii, ograniczy od 8 kwietnia nieodpłatne przejazdy dostępne dotąd dla wszystkich obywateli Ukrainy. Będą one darmowe dla osób, które wjechały do Polski od 24 lutego.

Bezpłatne przejazdy autobusami, tramwajami i trolejbusami dla wszystkich obywateli Ukrainy wprowadzono w woj. śląskim 28 lutego – do odwołania.

Podróż odbywała się na podstawie paszportu lub dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie.

We wtorek ( 5 kwietnia) rzeczniczka GZM Kamila Rożnowska poinformowała o ograniczeniu nieodpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy.

Od 8 kwietnia zacznie obowiązywać zmieniona taryfa Zarządu Transportu Metropolitalnego. Zostały w niej uszczegółowione zapisy dotyczące bezpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy. Będą mogły z nich korzystać osoby, które przekroczyły granicę z Polską od dnia 24 lutego, kiedy rozpoczął się bestialski atak Rosjan na naszych wschodnich sąsiadów – mówi Rożnowska.

Obywatele Ukrainy, korzystający ze środków transportu ZTM, będą proszeni o okazanie jednego z dokumentów: ważnego paszportu ze stemplem wjazdowym, albo potwierdzenia otrzymania numeru PESEL lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie oraz przekroczenie granicy od 24 lutego br.

To podobne zasady, jakie wdrożyły od 1 kwietnia Koleje Śląskie. Tam przejazdy są do końca miesiąca darmowe dla obywateli Ukrainy: dzieci i młodzieży, kobiet oraz mężczyzn powyżej 60 lat lub niepełnosprawnych, którzy wjechali do Polski od 24 lutego.