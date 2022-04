Ratownicy prowadzący akcję w jastrzębskiej kopalni Zofiówka odnaleźli wszystkich czterech zaginionych górników. Są obecnie transportowani na powierzchnię.

Kopalnia Zofiówka / Zbigniew Meissner / PAP

Pierwszego dzisiaj odnalezionego górnika zlokalizowano tuż przed godziną 15 w miejscu, gdzie wysyłany był sygnał z górniczej lampy w podziemnym rozlewisku.

Dwaj najwcześniej odnalezieni dziś górnicy są już transportowani do bazy. Cała akcja ma jeszcze potrwać kilka godzin.



W sobotę ok. godz. 3:40 na poziomie 900 metrów doszło do wstrząsu. W jego rejonie było 52 pracowników; 42 wyszło o własnych siłach. Wstrząsowi towarzyszył wypływ metanu, nie doszło jednak do zapalenia ani wybuchu tego gazu.

Grupę czterech z dziesięciu poszukiwanych górników znaleziono w sobotę wieczorem ok. 220 metrów od czoła przodka. Nie dawali oznak życia, lekarz wkrótce potwierdził ich zgon. W poniedziałek rano ratownicy dotarli do dwóch kolejnych pracowników, także już nieżyjących.

Wybuchy w kopalni Pniówek

W środę w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Pniówek doszło do wybuchów metanu. Dotąd potwierdzono śmierć siedmiu ofiar tamtej katastrofy - cztery osoby zginęły w kopalni, trzy zmarły w szpitalu, siedmiu wciąż nie odnaleziono. Ze względu na skrajnie niebezpieczne warunki w rejonie poszukiwań - w czwartek doszło tam do kolejnych wybuchów - zdecydowano o czasowym odstąpieniu od poszukiwań i otamowaniu rejonu, aby ustabilizować tam warunki.