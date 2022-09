Zmiana zasad sprzedaży węgla w kopalni Budryk w Ornontowicach. To jedyna kopalnia Jastrzębskiej Spółki Węglowej, gdzie węgiel mogą kupować indywidualni odbiorcy. Od poniedziałku będzie on sprzedawany tylko w czasie jednej zmiany. Wstrzymane zostaje także wydawanie specjalnych numerków dla kierowców stojących w kolejce.

To zmiany czasowe. Wszystko z powodu ogromnej kolejki, jaka się tam utworzyła.

Do tej pory czekającym na zakup węgla wydano już ok. 3 tys. numerków. Tylko w ostatnim tygodniu było ich ponad tysiąc. I to sprawiło, że już teraz na odbiór węgla trzeba czekać aż do końca grudnia.

Jak tylko węgiel kupią ci, którzy dostali już numerki, kopalnia znowu ma je wydawać. Informacje w tej sprawie pojawią się w odpowiednim czasie.

Od jutra w kopalni Budryk węgiel sprzedawany będzie od 6:30. do 14:30. Na dobę kopalnia jest w stanie wydobyć i sprzedać ok 180.