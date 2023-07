W Wiśle nie stwierdzono obecności złotych alg - to najnowsze wyniki pobranych tam do badań próbek wody. Analizę zlecił Główny Inspektorat Ochrony Środowiska po tym, jak kilka dni temu złote algi wykryto w Pszczynce w Śląskiem, która wpada do Wisły.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Najpierw okazało się, że w rzece Pszczynka przekroczone są normy związane z niskim poziomem tlenu. Nie było tam jednak ani śniętych ryb, ani zanieczyszczeń. Pobrane do badań próbki wody wykazały natomiast obecność złotych alg - na szczęście ich ilość jest niewielka. W pierwszym badaniu było to nieco ponad 4000 tysiące osobników na litr, a przy drugim, powtórzonym - już tylko 600. Natychmiast zbadano też miejsce, gdzie Pszczynka wpada do Wisły. Tam złotych alg już nie stwierdzono. Zlecono również badania próbek wody z całej długości Wisły. Również i to badanie wyszło negatywnie. Złote algi to glony prowadzące fotosyntezę i posiadające zdolność do wytwarzania toksyn. Zobacz również: "Złote algi" w Odrze. Hipotezy niemieckich ekspertów

Opracowanie: Paweł Kmiecik