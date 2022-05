Policja zatrzymała mieszkańca Dąbrowy Górniczej, który poszukiwany był przez sąd trzema listami gończymi. Mężczyzna przebywał za granicą.

/ Shutterstock

51-letni mężczyzna ukrywał się przez 4 lata. Zatrzymano go, gdy przyjechał z Niemiec do Polski, żeby dokończyć załatwianie spraw spadkowych. Od razu trafił do więzienia.

Był poszukiwany, bo za kratkami powinien spędzić prawie półtora roku. Taki wyrok ciążył na nim za jazdę po wypiciu alkoholu oraz kierowanie samochodem mimo, że sąd mu tego zakazał.

W przeszłości mężczyzna był już karany za podobne przestępstwa.