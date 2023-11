Policjanci z tyskiej komendy zatrzymali obywateli Kolumbii w związku z bójką, do której doszło przy jednej z posesji na ulicy Ziębiej w Tychach. Jeden z mężczyzn zmarł, drugi z obrażeniami trafił do szpitala. Decyzją sądu czterech innych mężczyzn najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

/ Śląska policja /

W nocy 26 listopada po godzinie 2.00 służby ratunkowe dostały informację o bójce kilku osób przy jednej z posesji na ulicy Ziębiej w Tychach.

Na miejscu policjanci ustalili, że doszło do awantury z udziałem obywateli Kolumbii w wieku od 21 do 34 lat. Niestety bójka zakończyła się śmiercią 34-letniego mężczyzny. Inny mężczyzna został ranny i trafił do szpitala.

Uczestnicy bójki najpierw trafili do policyjnej izby zatrzymań, a następnie, na trzy miesiące do aresztu.

Jeden z zatrzymanych usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi mu kara dożywotniego więzienia. Pozostałe osoby będą odpowiadać za udział w bójce.