Zabrze wprowadza strefę płatnego parkowania. Znamy ceny i ulice objęte zmianami

Wprowadzenie strefy płatnego parkowania to jeden z elementów programu, który jest wdrażany w związku z trudną sytuacją finansową miasta.
„Planowane rozwiązania mają przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania dostępnych miejsc postojowych oraz stworzenia dodatkowych możliwości parkowania dla mieszkańców, przedsiębiorców i osób korzystających z usług zlokalizowanych w centrum miasta” – wskazał Urząd Miasta Zabrze w komunikacie.
Strefa płatnego parkowania w Zabrzu. Jakie ulice obejmie?
Planowana strefa płatnego parkowania obejmie centralną część Zabrza. Na liście znalazły się m.in. place:
- Dworcowy,
- Krakowski,
- Traugutta,
- Warszawski.
Opłaty mają obowiązywać także na ulicach:
- 1 Maja (od ul. de Gaulle’a do ul. Wallek-Walewskiego),
- 3 Maja (od ul. Wyzwolenia do ul. Floriana),
- Bankowej,
- Boboli,
- Brysza,
- Dubiela,
- Dworcowej,
- Dybowskiego,
- Floriana,
- Goethego,
- Góry św. Anny,
- Jagiellońskiej,
- Karłowicza,
- Klimasa,
- Kobylińskiego,
- Krasińskiego,
- Lutra,
- Mehoffera,
- Narutowicza,
- Padlewskiego,
- Piastowskiej,
- Powstańców Śląskich,
- Pułaskiego,
- Religi,
- Słodczyka,
- Stalmacha,
- Szczęść Boże,
- Szymanowskiego,
- Śląskiej,
- Średniej,
- Targowej,
- Wajdy,
- Wandy,
- Wolności,
- Wyzwolenia.
Ile będzie kosztować parkowanie w Zabrzu?
Projekt zakłada, że pierwsza godzina postoju będzie kosztować 4 zł. Kolejne godziny mają wynosić:
- druga godzina – 4,80 zł,
- trzecia godzina – 5,70 zł,
- czwarta i każda następna – 4 zł.
Opłaty będzie można uiszczać w parkomatach oraz za pomocą aplikacji mobilnych.
Abonament dla mieszkańców i przedsiębiorców
Mieszkańcy objęci strefą płatnego parkowania będą mogli wykupić abonament w wysokości 240 zł rocznie za jeden pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Warunkiem będzie zameldowanie w strefie oraz rozliczanie podatku dochodowego w Zabrzu. Jedno mieszkanie będzie mogło otrzymać maksymalnie dwa abonamenty.
Miesięczny koszt tzw. koperty dla mieszkańców zaplanowano na 600 zł.
Przedsiębiorcy prowadzący stałą działalność w strefie zapłacą za abonament 300 zł miesięcznie. Wykupienie indywidualnego miejsca postojowego ma kosztować 1000 zł miesięcznie.
Ulgi i darmowe parkowanie
Projekt przewiduje także zwolnienia z opłat. Osoby posiadające kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych będą mogły korzystać z 3 godzin bezpłatnego postoju na wyznaczonych miejscach.
Darmowe parkowanie ma obejmować również m.in.:
- służby miejskie,
- taksówki na wyznaczonych stanowiskach,
- pojazdy instytucji przewożących osoby z niepełnosprawnościami.
Krótkotrwały bezpłatny postój – do 30 minut – przewidziano dla pojazdów zaopatrzenia, po okazaniu faktury odbioru towaru oraz karty zegarowej lub informacji z godziną rozpoczęcia postoju.
Kary za brak opłaty parkingowej
Kierowcy, którzy nie zapłacą za postój w strefie płatnego parkowania, będą musieli liczyć się z dodatkową opłatą:
- 100 zł – przy zapłacie do 14 dni od wystawienia wezwania,
- 150 zł – przy zapłacie po upływie 14 dni.
Strefa płatnego parkowania w Zabrzu może zostać rozszerzona
Projekt uchwały zakłada, że po roku funkcjonowania strefa może zostać powiększona. Planowany termin rozszerzenia to 1 grudnia 2027 r.
Ostateczna decyzja w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania należy do Rady Miasta Zabrze. Projekt uchwały został wpisany do porządku obrad sesji zaplanowanej na 13 lipca.
Poprzednia strefa płatnego parkowania w Zabrzu działała od 2004 roku i obejmowała niewielki obszar przy placu Dworcowym oraz ulicy Dworcowej. Jej funkcjonowanie zawieszono w związku z budową centrum przesiadkowego przy ul. Goethego, które zostało otwarte w 2024 roku.