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Zabrze wprowadza strefę płatnego parkowania. Znamy ceny i ulice objęte zmianami

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 8 lipca (11:58)

Władze Zabrza od 1 grudnia wprowadzają strefę płatnego parkowania. W pierwszej kolejności ma ona objąć ścisłe centrum miasta i obowiązywać w dni robocze od godz. 9.00 do 17.00 - poinformował Urząd Miasta Zabrze.

Zabrze wprowadza strefę płatnego parkowania. Znamy ceny i ulice objęte zmianami
Zabrze wprowadza strefę płatnego parkowania /Shutterstock
  • Zabrze szuka sposobów na poprawę sytuacji finansowej miasta. Jednym z planowanych rozwiązań jest wprowadzenie strefy płatnego parkowania w centrum.
  • Od 1 grudnia kierowcy mogą zapłacić za postój w wyznaczonych miejscach. Sprawdź, jakie ulice obejmie strefa i ile będą kosztować opłaty.
  • Poznaj wszystkie szczegóły nowych zasad parkowania w Zabrzu, ceny abonamentów oraz planowane ulgi i kary.
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Wprowadzenie strefy płatnego parkowania to jeden z elementów programu, który jest wdrażany w związku z trudną sytuacją finansową miasta. 

„Planowane rozwiązania mają przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania dostępnych miejsc postojowych oraz stworzenia dodatkowych możliwości parkowania dla mieszkańców, przedsiębiorców i osób korzystających z usług zlokalizowanych w centrum miasta” – wskazał Urząd Miasta Zabrze w komunikacie.

Strefa płatnego parkowania w Zabrzu. Jakie ulice obejmie?

Planowana strefa płatnego parkowania obejmie centralną część Zabrza. Na liście znalazły się m.in. place:

  • Dworcowy,
  • Krakowski,
  • Traugutta,
  • Warszawski.

Opłaty mają obowiązywać także na ulicach:

  • 1 Maja (od ul. de Gaulle’a do ul. Wallek-Walewskiego),
  • 3 Maja (od ul. Wyzwolenia do ul. Floriana),
  • Bankowej,
  • Boboli,
  • Brysza,
  • Dubiela,
  • Dworcowej,
  • Dybowskiego,
  • Floriana,
  • Goethego,
  • Góry św. Anny,
  • Jagiellońskiej,
  • Karłowicza,
  • Klimasa,
  • Kobylińskiego,
  • Krasińskiego,
  • Lutra,
  • Mehoffera,
  • Narutowicza,
  • Padlewskiego,
  • Piastowskiej,
  • Powstańców Śląskich,
  • Pułaskiego,
  • Religi,
  • Słodczyka,
  • Stalmacha,
  • Szczęść Boże,
  • Szymanowskiego,
  • Śląskiej,
  • Średniej,
  • Targowej,
  • Wajdy,
  • Wandy,
  • Wolności,
  • Wyzwolenia.

Ile będzie kosztować parkowanie w Zabrzu?

Projekt zakłada, że pierwsza godzina postoju będzie kosztować 4 zł. Kolejne godziny mają wynosić:

  • druga godzina – 4,80 zł,
  • trzecia godzina – 5,70 zł,
  • czwarta i każda następna – 4 zł.

Opłaty będzie można uiszczać w parkomatach oraz za pomocą aplikacji mobilnych.

Abonament dla mieszkańców i przedsiębiorców

Mieszkańcy objęci strefą płatnego parkowania będą mogli wykupić abonament w wysokości 240 zł rocznie za jeden pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Warunkiem będzie zameldowanie w strefie oraz rozliczanie podatku dochodowego w Zabrzu. Jedno mieszkanie będzie mogło otrzymać maksymalnie dwa abonamenty.

Miesięczny koszt tzw. koperty dla mieszkańców zaplanowano na 600 zł.

Przedsiębiorcy prowadzący stałą działalność w strefie zapłacą za abonament 300 zł miesięcznie. Wykupienie indywidualnego miejsca postojowego ma kosztować 1000 zł miesięcznie.

Ulgi i darmowe parkowanie

Projekt przewiduje także zwolnienia z opłat. Osoby posiadające kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych będą mogły korzystać z 3 godzin bezpłatnego postoju na wyznaczonych miejscach.

Darmowe parkowanie ma obejmować również m.in.:

  • służby miejskie,
  • taksówki na wyznaczonych stanowiskach,
  • pojazdy instytucji przewożących osoby z niepełnosprawnościami.

Krótkotrwały bezpłatny postój – do 30 minut – przewidziano dla pojazdów zaopatrzenia, po okazaniu faktury odbioru towaru oraz karty zegarowej lub informacji z godziną rozpoczęcia postoju.

Kary za brak opłaty parkingowej

Kierowcy, którzy nie zapłacą za postój w strefie płatnego parkowania, będą musieli liczyć się z dodatkową opłatą:

  • 100 zł – przy zapłacie do 14 dni od wystawienia wezwania,
  • 150 zł – przy zapłacie po upływie 14 dni.

Strefa płatnego parkowania w Zabrzu może zostać rozszerzona

Projekt uchwały zakłada, że po roku funkcjonowania strefa może zostać powiększona. Planowany termin rozszerzenia to 1 grudnia 2027 r.

Ostateczna decyzja w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania należy do Rady Miasta Zabrze. Projekt uchwały został wpisany do porządku obrad sesji zaplanowanej na 13 lipca.

Poprzednia strefa płatnego parkowania w Zabrzu działała od 2004 roku i obejmowała niewielki obszar przy placu Dworcowym oraz ulicy Dworcowej. Jej funkcjonowanie zawieszono w związku z budową centrum przesiadkowego przy ul. Goethego, które zostało otwarte w 2024 roku.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Zabrze strefa płatnego parkowania

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