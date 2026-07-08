Zabrze wprowadza strefę płatnego parkowania. Znamy ceny i ulice objęte zmianami

RMF24

Władze Zabrza od 1 grudnia wprowadzają strefę płatnego parkowania. W pierwszej kolejności ma ona objąć ścisłe centrum miasta i obowiązywać w dni robocze od godz. 9.00 do 17.00 - poinformował Urząd Miasta Zabrze.

Wprowadzenie strefy płatnego parkowania to jeden z elementów programu, który jest wdrażany w związku z trudną sytuacją finansową miasta.

„Planowane rozwiązania mają przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania dostępnych miejsc postojowych oraz stworzenia dodatkowych możliwości parkowania dla mieszkańców, przedsiębiorców i osób korzystających z usług zlokalizowanych w centrum miasta” – wskazał Urząd Miasta Zabrze w komunikacie.

Strefa płatnego parkowania w Zabrzu. Jakie ulice obejmie?

Planowana strefa płatnego parkowania obejmie centralną część Zabrza. Na liście znalazły się m.in. place:

Dworcowy,

Krakowski,

Traugutta,

Warszawski.

Opłaty mają obowiązywać także na ulicach:

1 Maja (od ul. de Gaulle’a do ul. Wallek-Walewskiego),

3 Maja (od ul. Wyzwolenia do ul. Floriana),

Bankowej,

Boboli,

Brysza,

Dubiela,

Dworcowej,

Dybowskiego,

Floriana,

Goethego,

Góry św. Anny,

Jagiellońskiej,

Karłowicza,

Klimasa,

Kobylińskiego,

Krasińskiego,

Lutra,

Mehoffera,

Narutowicza,

Padlewskiego,

Piastowskiej,

Powstańców Śląskich,

Pułaskiego,

Religi,

Słodczyka,

Stalmacha,

Szczęść Boże,

Szymanowskiego,

Śląskiej,

Średniej,

Targowej,

Wajdy,

Wandy,

Wolności,

Wyzwolenia.

Ile będzie kosztować parkowanie w Zabrzu?

Projekt zakłada, że pierwsza godzina postoju będzie kosztować 4 zł. Kolejne godziny mają wynosić:

druga godzina – 4,80 zł ,

, trzecia godzina – 5,70 zł ,

, czwarta i każda następna – 4 zł.

Opłaty będzie można uiszczać w parkomatach oraz za pomocą aplikacji mobilnych.

Abonament dla mieszkańców i przedsiębiorców

Mieszkańcy objęci strefą płatnego parkowania będą mogli wykupić abonament w wysokości 240 zł rocznie za jeden pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Warunkiem będzie zameldowanie w strefie oraz rozliczanie podatku dochodowego w Zabrzu. Jedno mieszkanie będzie mogło otrzymać maksymalnie dwa abonamenty.

Miesięczny koszt tzw. koperty dla mieszkańców zaplanowano na 600 zł.

Przedsiębiorcy prowadzący stałą działalność w strefie zapłacą za abonament 300 zł miesięcznie. Wykupienie indywidualnego miejsca postojowego ma kosztować 1000 zł miesięcznie.

Ulgi i darmowe parkowanie

Projekt przewiduje także zwolnienia z opłat. Osoby posiadające kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych będą mogły korzystać z 3 godzin bezpłatnego postoju na wyznaczonych miejscach.

Darmowe parkowanie ma obejmować również m.in.:

służby miejskie,

taksówki na wyznaczonych stanowiskach,

pojazdy instytucji przewożących osoby z niepełnosprawnościami.

Krótkotrwały bezpłatny postój – do 30 minut – przewidziano dla pojazdów zaopatrzenia, po okazaniu faktury odbioru towaru oraz karty zegarowej lub informacji z godziną rozpoczęcia postoju.

Kary za brak opłaty parkingowej

Kierowcy, którzy nie zapłacą za postój w strefie płatnego parkowania, będą musieli liczyć się z dodatkową opłatą:

100 zł – przy zapłacie do 14 dni od wystawienia wezwania,

– przy zapłacie do 14 dni od wystawienia wezwania, 150 zł – przy zapłacie po upływie 14 dni.

Strefa płatnego parkowania w Zabrzu może zostać rozszerzona

Projekt uchwały zakłada, że po roku funkcjonowania strefa może zostać powiększona. Planowany termin rozszerzenia to 1 grudnia 2027 r.

Ostateczna decyzja w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania należy do Rady Miasta Zabrze. Projekt uchwały został wpisany do porządku obrad sesji zaplanowanej na 13 lipca.

Poprzednia strefa płatnego parkowania w Zabrzu działała od 2004 roku i obejmowała niewielki obszar przy placu Dworcowym oraz ulicy Dworcowej. Jej funkcjonowanie zawieszono w związku z budową centrum przesiadkowego przy ul. Goethego, które zostało otwarte w 2024 roku.