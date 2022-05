Jest list gończy za mężczyzną podejrzanym o zabójstwo dziennikarza w Parku Śląskim w Chorzowie. Poszukiwany to Kamil Żyła. Wydanie listu gończego umożliwił dziś sąd, który podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny.

Kamil Żyła / Policja

Do zbrodni doszło pod koniec marca. Mężczyzna zadał ofierze około 50 ciosów nożem i uciekł. Do tej pory nie udało się go zatrzymać. W samochodzie, w którym był zamordowany dziennikarz, siedziała także kobieta. To żona poszukiwanego. Jej nic się nie stało.

Prokuratura, po zebraniu dowodów, chciała, aby sąd w trybie pilnym zajął się wnioskiem o tymczasowy areszt. Ostatecznie jednak data posiedzenia została wyznaczona na 9 maja. Poszukiwany będzie odpowiadać za zabójstwo. Do tego dochodzi też zarzut zamontowania w samochodzie żony urządzenia, które ułatwiało zlokalizowanie pojazdu.

Ponieważ istnieje podejrzenie, że mężczyzna mógł uciec za granicę, prokuratura zapowiada także złożenie wniosku do Sądu Okręgowego o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Taki wniosek ma być złożony w ciągu najbliższych dni.

Informacje dotyczące poszukiwanego

KAMIL ŻYŁA

Drugie imię: Krzysztof

Imię ojca: Mirosław

Imię matki: Monika

Nazwisko panieńskie matki: Cygan

Płeć: Mężczyzna

Miejsce urodzenia: Jastrzębie Zdrój

Data urodzenia: 1987-08-02

Pseudonim: Brak

Ostatnie miejsce zameldowania: Jastrzębie Zdrój, ul. Podmiejska 10/13

Obywatelstwo: Polskie

Cechy rysopisowe

Sylwetka: Waga około 75 kg, sylwetka szczupła, wzrost 170-180.

Znaki szczególne: Tatuaż "logo" klubu sportowego FC Barcelona

Włosy: Włosy ciemne z możliwością ufarbowania na jasny blond.

Wzrost: 175-180 cm

Kolor oczu: brązowe

Wszystkie osoby mające jakiekolwiek informacje o poszukiwanym, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami z chorzowskiej komendy pod numerem 47 85 452 55 lub z najbliższą jednostką Policji - numer 112.