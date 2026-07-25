Wypadek na Rajdzie Polskim. Lądował śmigłowiec

RMF24

Wypadek na Rajdzie Polski w Śląskiem. Doszło do niego na odcinku specjalnym Ochaby. Na razie wstrzymano start pozostałych załóg.

Rajd Polski, jedna z najważniejszych imprez motoryzacyjnych w kraju, został przerwany po wypadku na odcinku specjalnym Ochaby.

Jak informuje reporter RMF FM, do zdarzenia doszło w sobotę przed południem tuż po starcie pierwszej załogi.

Samochód rajdowy po wejściu w zakręt zjechał w dół i zniknął z pola widzenia kibiców. Nad miejscem wypadku natychmiast pojawił się śmigłowiec ratunkowy.

Według wstępnych informacji auto najprawdopodobniej wypadło z drogi od strony pilota.

Jedynie, co słyszałem, to że rozcinają auto, ale nic więcej nie wiem. No i że auto się paliło – relacjonował jeden z kibiców obecnych na miejscu zdarzenia.

W związku z wypadkiem organizatorzy podjęli decyzję o wstrzymaniu startu pozostałych załóg. Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia.