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Wypadek na Rajdzie Polskim. Lądował śmigłowiec

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 25 lipca (11:05)

Wypadek na Rajdzie Polski w Śląskiem. Doszło do niego na odcinku specjalnym Ochaby. Na razie wstrzymano start pozostałych załóg.

Wypadek na Rajdzie Polskim. Lądował śmigłowiec
Zdjęcie poglądowe /materiały prasowe

Rajd Polski, jedna z najważniejszych imprez motoryzacyjnych w kraju, został przerwany po wypadku na odcinku specjalnym Ochaby. 

Jak informuje reporter RMF FM, do zdarzenia doszło w sobotę przed południem tuż po starcie pierwszej załogi. 

Samochód rajdowy po wejściu w zakręt zjechał w dół i zniknął z pola widzenia kibiców. Nad miejscem wypadku natychmiast pojawił się śmigłowiec ratunkowy.

Według wstępnych informacji auto najprawdopodobniej wypadło z drogi od strony pilota. 

Jedynie, co słyszałem, to że rozcinają auto, ale nic więcej nie wiem. No i że auto się paliło – relacjonował jeden z kibiców obecnych na miejscu zdarzenia.

W związku z wypadkiem organizatorzy podjęli decyzję o wstrzymaniu startu pozostałych załóg. Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia.

Źródło: RMF FM
Tagi: wypadek

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