Wypadek na Rajdzie Polskim. Lądował śmigłowiec

Rajd Polski, jedna z najważniejszych imprez motoryzacyjnych w kraju, został przerwany po wypadku na odcinku specjalnym Ochaby.
Jak informuje reporter RMF FM, do zdarzenia doszło w sobotę przed południem tuż po starcie pierwszej załogi.
Samochód rajdowy po wejściu w zakręt zjechał w dół i zniknął z pola widzenia kibiców. Nad miejscem wypadku natychmiast pojawił się śmigłowiec ratunkowy.
Według wstępnych informacji auto najprawdopodobniej wypadło z drogi od strony pilota.
Jedynie, co słyszałem, to że rozcinają auto, ale nic więcej nie wiem. No i że auto się paliło – relacjonował jeden z kibiców obecnych na miejscu zdarzenia.
W związku z wypadkiem organizatorzy podjęli decyzję o wstrzymaniu startu pozostałych załóg. Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia.