Wyjątkowy mural upamiętniający górników z Wujka odsłonięty w Dąbrowie Górniczej

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W Dąbrowie Górniczej odsłonięto wyjątkowy mural poświęcony dziewięciu górnikom z katowickiej kopalni Wujek, którzy zginęli podczas pacyfikacji zakładu w grudniu 1981 roku. Malowidło, które powstało na elewacji II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego, ma przypominać o tragicznych wydarzeniach sprzed 45 lat.

Symboliczny hołd na ścianie szkoły

Autorką muralu jest Jagoda Woźny, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu i Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Artystka znana jest z licznych wielkoformatowych prac w Polsce i za granicą.

Nowe dzieło przedstawia wizerunki poległych górników wpisane w biało-czerwoną wstęgę, która układa się w liczbę „81”. Całość wieńczy godło górnicze oraz napis: „Kopalnia Wujek”.

Odsłonięcia muralu dokonali przedstawiciele władz miasta i szkoły, a także Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Mural ma być nie tylko formą upamiętnienia, ale także lekcją historii dla młodego pokolenia.

Fot. PAP/Art Service

Tragiczne wydarzenia grudnia 1981 roku

Strajk w kopalni Wujek rozpoczął się 14 grudnia 1981 roku, tuż po wprowadzeniu stanu wojennego. Górnicy domagali się uwolnienia zatrzymanych działaczy „Solidarności” oraz odwołania stanu wojennego.

16 grudnia doszło do brutalnej pacyfikacji zakładu przez milicję i ZOMO. W stronę protestujących padły strzały, w wyniku których zginęło dziewięciu górników, a 23 zostało rannych.

Jak podkreślają świadkowie tamtych wydarzeń, „dla Józefa Czekalskiego, Krzysztofa Gizy, Ryszarda Gzika, Bogusława Kopczaka, Zenona Zająca, Zbigniewa Wilka, Andrzeja Pełki, Jana Stawisińskiego i Joachima Gnidy była to ostatnia szychta w życiu”.

Rok Dziewięciu Górników z Wujka

Rok 2026 został ogłoszony w województwie śląskim „Rokiem Dziewięciu Górników z Wujka”. Decyzję w tej sprawie podjął Sejmik Województwa Śląskiego. W całym regionie odbywają się wydarzenia upamiętniające ofiary pacyfikacji, a mural w Dąbrowie Górniczej jest jednym z najważniejszych symboli tych obchodów.