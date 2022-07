Nocny wybuch gazu w miejscowości Piła Druga w Śląskiem. Jedna osoba została poszkodowana. Dom został uszkodzony.

Zdj. ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Gaz najprawdopodobniej ulatniał się z nieszczelnej butli i w pewnym momencie doszło do wybuchu.

W domu znajdowały się wtedy trzy osoby - dwie kobiety - 67- i 95-letnia - oraz mężczyzna. 45-latek został ranny i zabrano go do szpitala. Karetka zabrała też z tego miejsca starszą z kobiet - ze względu na jej podeszły wiek. Druga kobieta trafiła do bliskich.

Eksplozja była na tyle silna, że w domu uszkodzone zostały m.in. okna, drzwi oraz dwie ściany. Uszkodzona została także elewacja w sąsiednim domu.

Poza nieszczelną butlą, w czasie akcji strażacy wynieśli ze środka jeszcze dwie butle z gazem.