Wybuch gazu w Częstochowie. Ewakuacja mieszkańców

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Wczesnym rankiem w sobotę w jednym z budynków mieszkalnych w Częstochowie doszło do wybuchu gazu. Eksplozja miała miejsce w mieszkaniu na trzecim piętrze. Na szczęście, jak informują służby, nikt nie odniósł obrażeń.

Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek gaz eksplodował około godz. 4.00 w sobotę w jednym z budynków w mieszkaniu na trzecim piętrze. Na miejsce natychmiast skierowano sześć zastępów straży pożarnej.

Na szczęście nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych - przekazał jeden ze strażaków obecnych na miejscu.

W wyniku wybuchu uszkodzone zostały ramy okienne oraz elewacja budynku. Ewakuowano łącznie 18 osób, a dopływ gazu został natychmiast odcięty.

Mieszkańcy wrócili do swoich domów

Po sprawdzeniu stanu technicznego budynku przez przedstawiciela nadzoru budowlanego, zapadła decyzja o umożliwieniu mieszkańcom powrotu do swoich mieszkań. Eksperci uznali, że konstrukcja nie została naruszona i nie ma zagrożenia dla lokatorów.

Nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu, ustala to policja.