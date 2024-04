Dwaj pracownicy zostali ranni w wyniku wstrząsu, do którego doszło w środę wieczorem w kopalni Mysłowice-Wesoła. Poszkodowani nie zostali jeszcze wydobyci na powierzchnię, jeden z nich jest reanimowany - przekazali przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej (PGG), do której należy kopalnia.

Siedziba Kopalni Węgla Kamiennego Mysłowice-Wesoła / Zbigniew Meissner / PAP

Rzeczniczka PGG Aleksandra Wysocka-Siembiga powiedziała, że do silnego wstrząsu doszło ok. 20.40 na poziomie 665 metrów, w rejonie pochylni pierwszej zachodniej.

W tej chwili są tam dwie osoby poszkodowane, obie są na dole. Jedna z tych osób jest reanimowana - dodała.

Dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego przekazał, że na miejsce pojechał dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja ratownicza.

Był to kolejny podobny wypadek, do którego doszło w ostatnich tygodniach w kopani Mysłowice-Wesoła. Pod koniec marca, również w wyniku wstrząsu, poszkodowanych zostało tam czterech górników, którzy doznali m.in. stłuczeń i złamań.

Jak wynika z danych WUG, co roku na obszarze działania polskich kopalń węgla kamiennego notowanych jest ok. 1,5 tys. wstrząsów zaliczonych do kategorii wysokoenergetycznych (o magnitudzie powyżej 1,7). Przeważająca część wstrząsów, nawet jeżeli są odczuwalne na powierzchni, nie wywołuje negatywnych skutków. Wstrząsy powodujące uszkodzenia w infrastrukturze pod ziemią lub na powierzchni, to tąpnięcia.