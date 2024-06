Marzą ci się wakacje na jednym z najpiękniejszych zamków w kraju, zwanym polskim Hogwartem? Mamy coś dla Ciebie!

Zamek Moszna / Henryk T. Kaiser/Rex Features / East News

Z okazji rozpoczynających się wakacji mamy niespodziankę dla fanów tajemnic, księżniczek, rycerzy i magii - voucher na kolonię "Cztery Światy na zamku Moszna!"

Taki wyjazd to świetna okazja, by fajnie spędzić część wakacji z dala od telefonów, smartfonów i telewizorów, w gąszczu pięter i korytarzy, i odkryć, co czai się w piwnicach zamku.

Zamek w Mosznie ma aż 365 pomieszczeń oraz 99 wież i wieżyczek. To zdecydowanie jedno z najpiękniejszych i wartych odwiedzenia miejsc na Śląsku Opolskim. Tym bardziej, że budynek otacza zachwycający ogród - prawdziwy raj dla miłośników przyrody. Spacerując po ogrodzie, można poczuć się jak bohater baśni...

MAREK BAZAK / East News

Spędź wakacje na zamku Moszna

Zapraszamy do zabawy rodziców wraz z dziećmi. Napiszcie wspólnie zabawną rymowankę na maksymalnie 1000 znaków, pod roboczym tytułem "Tajemnice 99 wież zamku Moszna". Odpowiednią formatkę znajdziecie poniżej.

Bez względu czy będzie to historia jednej z wieży, czy opowieść o sekretach wszystkich, nie zapomnijcie użyć w tekście trzech zwrotów:

1. tajemne przejścia,

2. kręte korytarze,

3. zamek Moszna.

Na Wasze wpisy czekamy od dnia 20 czerwca 2024 r. od momentu uruchomienia formatki zgłoszeniowej do 23 czerwca do północy. Pamiętajcie, że samodzielnie zgłosić mogą się tylko osoby powyżej 16. roku życia, ale jeden z rodziców może zgłosić utwór swojej pociechy, która ukończyła w dniu 20 czerwca 2024 r. 7 lat! Potem zbierze się redakcyjne jury i wybierze pięć (5) najciekawszych rymowanek.

Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się w dniu 25 czerwca po godz. 12 w artykule na rmf24.pl.

Trzy najlepsze spośród tych pięciu nagrodzimy voucherem na kolonię dla dziecka w wieku od 7 do 15 lat. [ Szczegóły wyjazdu ]Pozostałe dwa wpisy, zostaną nagrodzone rodzinnym weekendem na zamku Moszna (voucher na dwudniowy wyjazd dla czterech osób).

Zwycięzcom (do 26 czerwca) przekażemy specjalne kody, na podstawie których będą mogli ustalić z właścicielem zamku Moszna szczegóły wyjazdów (voucher będzie ważny od dnia 7 lipca do dnia 30 sierpnia 2024).*

Pióra, długopisy w ręce, klawiatura w ruch - czekamy na Wasze tajemnicze rymowanki. Możecie dokonać więcej niż jednego zgłoszenia, jeżeli Wasza wyobraźnia jest nieskończona, ale wygrać można tylko jedną nagrodę.

* Niespełnienie przez zwycięzcę któregokolwiek z warunków określonych w niniejszych zasadach konkursu, w szczególności brak zapłaty podatku od nagrody, skutkuje odmową wydania nagrody przez Organizatora konkursu.

** W związku z faktem, że wartość brutto nagrody przekroczy 2000 zł, zwycięzca zobowiązany będzie do uprzedniego zapłacenia podatku w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

*** Termin zapłaty podatku nie może przekroczyć 5 dni od daty otrzymania kodu potwierdzającego uzyskanie prawa do nagrody.