W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie na świat przyszła żyrafa siatkowana o imieniu Lilo. To już drugie narodziny żyrafy po siedmioletniej przerwie i 21. żyrafa urodzona w chorzowskim zoo.

Nowo narodzona żyrafa siatkowana o imieniu Lilo / Fot. Jarosław Praszkiewicz / PAP

Żyrafiątko przyszło na świat 16 stycznia. "Maleństwo" podczas narodzin mierzyło 175 cm. Aktualnie urosła już 5 cm i waży 80 kg. Mamą samiczki jest Lunani, natomiast jej tata to Iroko - samiec sprowadzony do zoo w 2022 r.

Teraz przyszedł czas, aby się nią pochwalić. Zawsze taki zwyczaj jest w ogrodach, że trzeba odczekać i zaobserwować nowonarodzone zwierzę jak ono i matka się się zachowuje. Żyrafa ma na imię Lilo i jest karmiona na sztucznym odchowie - mówił dyrektor Śląskiego Ogrodu Zoologicznego Marek Mitrenga. Teraz możemy stwierdzić, że żyrafa Lilo jest zdrowa - dodał.

Żyrafy charakteryzują się indywidualnym wzorem plam, który nie zmienia się przez całe życie.

My nie ingerujemy bezpośrednio po porodzie, a już szczególnie jak matka jest pierworódką - jak w tym przypadku - powiedziała kierowniczka działu zwierząt kopytnych w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym Alina Kloska. Niestety, pełna obserwacja nie wykazała żadnego zainteresowania matki młodym (...) Dlatego zdecydowaliśmy się podać pierwsze mleko z butelki - dodała.

Pracownicy zoo zajmują się małą żyrafą całodobowo, jednak relacje rodzinne między matką, a córką poprawiły się.

Mama nie wykazuje przede wszystkim żadnej agresji. Nawiązała z małą kontakt taki jak z pozostałymi innymi osobnikami w stadzie, czyli dotyka jej pyskiem, obwąchuje. Natomiast młoda nie stanęła na wysokości zadania, ponieważ to ona nie próbuje podchodzić do wymienia i rozpocząć karmienia naturalnego - podkreśliła kierowniczka.

Imię młodej żyrafy - Lilo - jest międzynarodowe, ponieważ nie powinno sprawiać trudności w wymowie pracownikom innych europejskich zoo. W tej chwili mamy sześć żyraf, ale ten stan nie będzie stały, ponieważ te młode żyrafy najprawdopodobniej od nas wyjadą. To pozwoli nam na wygospodarowanie miejsca i możliwość ponownych narodzin - dodał dyrektor.

/ Fot. Jarosław Praszkiewicz / PAP

/ Fot. Jarosław Praszkiewicz / PAP

/ Fot. Jarosław Praszkiewicz / PAP

Narodziny żyrafy są drugimi narodzinami w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym od siedmiu lat. Od 2016 r. chorzowskie stado żyraf składało się wyłącznie z samic. W 2022 r. udało się sprowadzić do Chorzowa młodego samca z ogrodu zoologicznego w Gdańsku. Po niedługim czasie udało się połączyć go z samicami, co zaowocowało pierwszymi od siedmiu lat narodzinami żyrafy imieniem Layra we wrześniu 2023 roku.

Żyrafa siatkowana jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem (kategoria EN w Czerwonej Księdze Gatunków). Dane z 2021 r. wskazują, że w środowisku naturalnym występuje obecnie około 16 tys. osobników tego gatunku.