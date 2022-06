Wraca sprawa zatruć denaturatem w województwie śląskim. Do szpitala w Sosnowcu trafiły dwie osoby, które piły alkohol. To mężczyźni w wieku 32 i 42 lat. Do pierwszych zatruć doszło dwa miesiące temu. W Śląskiem z tego powodu zmarło 18 osób.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, dwie osoby zatrute denaturatem w woj. śląskim to mieszkańcy Dąbrowy Górniczej. Ich stan jest ciężki, decydujące będą najbliższe doby. Mężczyźni mają problemy z oddychaniem i krążeniem, znajdują się na oddziale toksykologicznym. Policja zajęła 48 butelek zatrutego denaturatu Skażoną partię denaturatu sprzedano w jednym z dąbrowskich sklepów. W mieszkaniu, gdzie przebywali mężczyźni, znaleziono do połowy opróżnioną butelkę alkoholu. O sprzedaży skażonego denaturatu policja dowiedziała się od anonimowego informatora. Policjanci sprawdzili to miejsce razem z pracownikami sanepidu. Okazało się, że denaturat pochodzi najprawdopodobniej z niebezpiecznej partii, o której informowaliśmy w minionych tygodniach. Ze sklepu zabrano 48 butelek. Denaturat został skierowany do badań. Mundurowi będą wyjaśniać, jak skażony alkohol trafił do sklepu. Niedługo po kontroli okazało się, że dwaj mężczyźni, którzy właśnie w tym sklepie mieli kupić denaturat, z objawami zatrucia metanolem trafili do szpitala. Śledztwo w sprawie zatruć denaturatem prowadzi już Prokuratura Okręgowa w Katowicach, która przejęła prowadzone wcześniej postępowania w Katowicach, Bytomiu i Chorzowie. Do tej pory potwierdzono zgony 18 osób. Sekcje zwłok i specjalistyczne badania wykazały, że przyczyną śmierci było zatrucie metanolem. Seria zatruć metanolem Zatrucia denaturatem zaczęły się pod koniec marca. Jak informowaliśmy w kwietniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Krakowie nakazał natychmiastowe wycofanie z obrotu całej partii denaturatu wyprodukowanego 2 marca. Było w niej 27 270 półlitrowych butelek. Prawie 91 proc. tej partii - 19 095 opakowań - pozostało w magazynie producenta. 8 175 sztuk sprzedano jednemu odbiorcy. Sanepid podkreśla, że denaturat jest produktem chemicznym i nie jest przeznaczony do spożycia. Zawiera barwniki, substancje pomocnicze i środki skażające, w tym metanol, który jest silną trucizną. Picie lub wdychanie metanolu grozi śmiercią lub poważnym kalectwem: spożycie 8-10 gramów powoduje ślepotę, a 12-20 gramów śmierć. Zobacz również: Wycofano prawie 18 tys. butelek denaturatu z wysoką zawartością metanolu

​Już 26 ofiar toksycznego denaturatu. Wystarczyło wypić jeden kieliszek, by umrzeć Opracowanie: Paweł Kmiecik